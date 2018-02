(CNW) L’Autorité aéroportuaire du Grand Toronto (GTAA) a annoncé, le mardi 6 février, qu’elle a retenu les services de HOK en vue de réaliser la conception d’un centre de transport en commun régional et d’une installation de traitement des passagers à l’aéroport international Toronto Pearson.

La GTAA estime que la première étape de la nouvelle installation pourrait être terminée dès le milieu des années 2020. HOK est un chef de file en matière de conception durable de haute performance et elle a dirigé d’importants projets dans les domaines de l’aviation et des transports dans certains des aéroports internationaux les plus achalandés au monde.

Dans l’ébauche la plus récente de son plan directeur, la GTAA prévoit que l’aéroport Toronto Pearson connaîtra une croissance qui pourrait atteindre jusqu’à 85 millions de passagers annuellement d’ici 2037 et l’Autorité commence la planification de la nouvelle installation afin de répondre à cette croissance.

Elle intégrera un centre de transport en commun régional visant à répondre à la nécessité d’établir de meilleures liaisons de transport en commun pour la région. Toronto Pearson est doté d’une capacité unique à établir des liaisons dans la région, en raison du fait qu’il est situé entre trois municipalités, quatre grandes autoroutes et plusieurs lignes de transport en commun prévues et existantes, ainsi que la zone d’emploi de l’aéroport, la deuxième zone d’emploi en importance au Canada. La GTAA continue de collaborer avec tous les paliers de gouvernement afin de faire progresser ses plans associés aux lignes prioritaires reliées au centre de transport en commun régional qui a été proposé.

« La réussite de l’aéroport Toronto Pearson à titre de l’un des aéroports internationaux les plus importants du monde témoigne de la réussite du Canada et de la région de Toronto, a déclaré Howard Eng, président et chef de la direction de la GTAA. Nous sommes heureux de collaborer avec HOK en vue de concevoir la nouvelle installation de traitement des passagers de l’aéroport, qui améliorera l’expérience des passagers. Cette nouvelle installation contribuera non seulement à accueillir au Canada des visiteurs provenant de partout au monde, mais elle les reliera également de façon fluide à des villes à l’échelle du sud de l’Ontario. »

Les travaux de HOK liés à l’installation de traitement des passagers et à la conception du centre de transport en commun régional comprendront tous les aspects de l’aménagement progressif des installations futures de l’aéroport en vue de répondre à la croissance prévue du nombre de passagers. Toronto Pearson estime qu’elle a accueilli 47 millions de passagers en 2017. Le développement permettra d’offrir des installations adéquates aux passagers, de réduire la congestion des routes dans la région et d’offrir un meilleur accès aux employés et à la clientèle des entreprises situées dans la région élargie du Golden Horseshoe.

« Le centre de transport en commun régional de Toronto Pearson constitue un mariage entre l’aviation et le transport en commun, a souligné Robert Chicas, AIA, directeur, Aviation et transports, HOK. Nous sommes impatients de collaborer étroitement avec la GTAA afin d’élaborer cette nouvelle vision. Ce projet transformera Toronto Pearson puisqu’il redéfinira sa « porte d’entrée », optimisera les biens immobiliers liés aux aérogares, placera l’aéroport en position favorable pour l’avenir et améliorera l’expérience des passagers pour des millions de voyageurs. »

Le processus comprendra la participation de nombreux groupes différents de parties prenantes, notamment les partenaires de l’aéroport, le gouvernement et les membres de la collectivité locale.