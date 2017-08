Tout l’été, les enfants peuvent profiter d’activités variées dans les bibliothèques de la ville. Il y en a pour tous les goûts et pour cause : théâtre, contes, magie et même une mini formation sur les reptiles y sont offerts. L’une d’entre elles était à la bibliothèque de Yorkwoods.

Deux jeunes employés de Reptilia, le plus important zoo de reptiles au Canada, étaient présents. Matthew Haluk et Teianna Peart-Mollison sont habitués de faire des présentations dans les écoles et dans les bibliothèques, et ils adorent ça. Les reptiles c’est leur passion comme l’avoue Matthew, qui en a toujours été fasciné depuis sa plus tendre enfance.

Les enfants, accompagnés de leurs parents, étaient très sages jusqu’à ce que Matthew, sorte un serpent et le montre au public. Le boa constricteur a tout de suite créé de l’ambiance au sein du petit groupe.

Cris, exclamations, stupeur et surprise se lisaient sur le visage des bambins. Le boa constricteur n’a laissé personne indifférent. Et pour intéresser les enfants qui sont à majorité anglophone, la présentation se déroulait en français et en anglais.

L’animatrice Teianna donnait quelques renseignements sur les reptiles : ce qu’ils mangent, comment ils vivent, d’où ils viennent, etc. Elle posait des questions aux enfants en français sur une particularité de chaque reptile. C’était un défi pour plusieurs de répondre dans la langue de Molière. Mais à chaque bonne réponse, ils étaient récompensés par un cadeau comme un t-shirt.

Matthew, quant à lui, était responsable des reptiles et les montrait au public. Pendant toute la présentation, il avait les serpents autour du coup et des bras; la tarentule, les lézards et tortue dans les mains. À chaque fin de présentation, les enfants et les parents pouvaient toucher les reptiles, ce qui a impressionné certains bambins.

Une activité riche en émotion qui restera gravée dans la mémoire des petits et peut-être même des grands!