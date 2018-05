Première tournée nord-américaine pour Christophe Maé! Le chanteur français est passé entre autres par New York, Los Angeles, San Francisco, La Nouvelle-Orléans, le Québec et enfin Toronto, dernière date de la tournée.

À 16 ans, Christophe Maé passe le diplôme de pâtissier pour faire plaisir à ses parents qui possédaient une pâtisserie dans le sud de la France. « C’est un métier magnifique, mais si tu n’es pas passionné, ça devient compliqué », confie le chanteur.

À 18 ans, il claque la porte du domicile familial. S’ensuit, quelques années de galères. Puis, il chante pendant une dizaine d’années dans les pianos-bars des stations balnéaires et de sports d’hiver. « J’ai pris très vite conscience qu’il fallait que je compose des chansons, que j’écrive des textes », ajoute-t-il.

En 2005, il est engagé dans la comédie musicale Le Roi Soleil, où il joue Monsieur, le frère de Louis XIV. Le succès arrive enfin, mais ce que veut Christophe Maé, c’est réaliser ces projets personnels.

Trois ans plus tard, il sort son premier album intitulé Mon paradis. L’auteur-compositeur-interprète connaît alors une carrière fulgurante.

En 2017, il aura fait plus de 150 concerts devant environ 500 000 personnes. Cette tournée nord-américaine dans des petites salles, devant un public qui le connaît moins, est donc un retour à l’essentiel pour l’artiste.

« C’était magnifique. J’avais besoin de faire ça (…), de revenir à la source, dans des clubs de 300 personnes sans artifice, sans décor, juste avec ma famille musicale, avec 4 personnes qui m’accompagnent depuis une vingtaine d’années », ajoute-t-il.

Cette tournée lui a aussi permis de se retrouver, de recharger ses batteries et de se rapprocher de son public. « Si je fais de la musique avant tout, c’est pour rencontrer les gens et pour me payer ma liberté, poursuit-il. Depuis 10 ans, c’est magnifique ce que je vis en France, mais il y a quelque chose qui est très intense. J’ai la chance de pouvoir remplir des salles de 5000, de 8000 personnes ».

Réussir une carrière dans ce milieu est une chance et Christophe Maé le sait, mais ça peut créer une certaine solitude. « Quand le rideau se ferme à la fin du concert, je suis dans ma loge un peu solo, confie l’artiste. La fin de la tournée s’achève (…) Je suis à la maison et je me retrouve avec mon stylo et il faut que j’écrive la suite de l’histoire. »

Et la suite de l’histoire s’écrit aujourd’hui en Amérique du Nord avec un succès inattendu au Québec. Après son passage remarqué à une émission québécoise il y a un mois environ, le chanteur devint numéro des ventes! Il n’oublie pas les autres villes canadiennes et fait aussi un passage remarqué à Toronto.

Il a rencontré le public à l’Alliance française lors d’une soirée privée le 9 mai dans le théâtre de la rue Spadina. Devant un public très attentif et conquis, le chanteur se dévoile, se confie, chante seul à la guitare, voire même a capella. L’audience découvre ou redécouvre un artiste sincère, chaleureux et authentique.

