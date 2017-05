Le hockey a la cote en ce moment. Les adeptes de ce sport peuvent profiter d’un musée qui lui est entièrement consacré : le Temple de la renommée du hockey. Préparez-vous à faire un peu la file, même en semaine, et à débourser 18 $ pour y entrer. Mais quand on aime, on ne compte pas. De plus, le billet d’entrée permet de revenir au musée pendant toute la journée.

Deux statues de plusieurs mètres de haut représentant des joueurs de hockey surplombent l’entrée du musée.

Il faut s’attarder à l’exposition « Centennial », c’est-à-dire les 100 ans du hockey, de 1917 à 2017, qui met en valeur les 100 meilleurs joueurs de la Ligue nationale de hockey (LNH). L’exposition est présentée en français et en anglais. Dans les vitrines se trouvent les fiches techniques détaillées des 100 joueurs avec leur photo, leur position au sein de leur équipe, leur numéro de chandail, le nombre de saisons dans la LNH, et leur nombre de victoires à la Coupe Stanley. Pour illustrer chaque description, il y a notamment le chandail du joueur, ses patins, gants et jambières.

D‘autres vitrines sont dédiées à la rétrospective de la LNH, sa naissance et son développement, y compris les années difficiles pendant la « grande dépression ».

Un accent particulier est mis sur certains joueurs tels que Manon Rhéaume, première femme à jouer avec une équipe de la LNH, et Willie O’Ree, premier joueur de race noire à faire partie de la LNH.

Au centre de l’exposition, un grand écran diffuse des reportages sur les joueurs avec des interviews, des vidéos d’époque et des faits marquants. Pour revoir toutes les fiches des joueurs, et les mini reportages vidéo qui leur sont consacrés, les visiteurs peuvent les retrouver sur tablette numérique à l’entrée de l’exposition.

Il y a beaucoup d’autres choses à découvrir : le billet d’entrée permet de visiter tout le musée, y compris le vestiaire des Canadiens de Montréal. De plus, des activités offrent aux jeunes et moins jeunes de s’entraîner à marquer des buts et de présenter un match de hockey.

L’exposition sur le centenaire du hockey se poursuit jusqu’au 31 décembre 2017 au Temple de la renommée du hockey, 30, rue Yonge (angle de la rue Front) à Toronto. Les amateurs de hockey vont adorer!

Photo : le vestiaire des Canadiens de Montréal.