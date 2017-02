Ontario : membre observateur à l’OIF

C’est avec enthousiasme que l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (l’Assemblée) a accueilli la nouvelle de l’adhésion de l’Ontario comme gouvernement observateur au sein de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF).

« C’est un moment exaltant pour les francophones et les francophiles de l’Ontario. Depuis plusieurs années, l’Ontario français revendique cette membriété.

L’Assemblée croit que cette décision contribuera l’épanouissement de notre communauté dans les dossiers de l’immigration francophone et le développement de l’économie franco-ontarienne », a déclaré le président de l’Assemblée, Carol Jolin.

Pour l’Assemblée, cette adhésion va permettre à la province de disposer de plus d’outils en vue de promouvoir la francophonie ontarienne sur le plan international. « De l’extérieur, l’Ontario n’est pas forcément vu comme une province où on parle français. Cette adhésion est donc une occasion en or pour rehausser sa visibilité et pour envoyer le message qu’il est possible de vivre, d’étudier, de travailler et de prospérer en français en Ontario, a ajouté M. Jolin.

« Finalement, j’aimerais remercier la province de l’Ontario d’avoir initié la demande et au gouvernement du Canada d’avoir accepté de déposer la candidature de l’Ontario ».