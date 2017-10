Dans le cadre du programme Tremplin, Oasis Centre des femmes a organisé une soirée de « leadership au féminin », entièrement consacrée aux entrepreneures francophones du Grand Toronto. À cette occasion, une quarantaine de femmes – entrepreneures ou futures entrepreneures – se sont retrouvées au Collège Boréal pour découvrir les nouveautés du programme et échanger sur le sujet.

Le programme Tremplin a été mis en place par Oasis en avril 2014 afin d’aider les femmes avec la création d’une entreprise en leur permettant de se former en entrepreneuriat et d’accéder au micro-financement. De plus, le programme permet de développer des entreprises gérées par des francophones de la métropole.

Au cours de la soirée, Fayzah Abdallaoui, responsable des programmes de développement économique, a présenté l’événement, et Dada Gasirabo, directrice de l’organisme, a rappelé les grandes lignes du programme Tremplin et de l’importance pour une femme d’être libre économiquement.

La rencontre de réseautage a été suivie d’une entrevue avec Chaina Sidahoussen, réalisée par Ines Benzaghou. Mme Sidahoussen, une des participantes au programme Tremplin, a parlé de la création de sa marque de parfum inspiré de son île natale, Madagascar. « Elle amène au voyage », a-t-elle indiqué aux participantes. Elle a ajouté que Tremplin l’avait entre autres aidée à créer son plan d’affaires. Une intervention qui a fait beaucoup réagir les femmes ce soir-là. D’autres histoires d’entrepreneuriat au féminin ont également été partagées. Aujourd’hui, Oasis va plus loin. En effet, l’organisme vient de lancer son annuaire en ligne des entrepreneures francophones.

Pour terminer la soirée, les organisatrices avaient invité Émilie Rosen, de la Banque de développement du Canada (BDC) qui a parlé des offres pour les entrepreneurs en Ontario et donné plusieurs conseils aux femmes.

Photo : de gauche à droite : Emilie Rosen, Dada Gasirabo et Fayza Abdallaoui.