Le dimanche précédant le Jour des Franco-Ontariens, le Cercle de l’amitié de Mississauga lançait une nouvelle saison du programme Nouveaux Horizons pour les aînés. L’activité comptait plus de 25 participants réunis pour l’occasion dans une salle décorée de vert et de blanc à l’image du drapeau créé en 1975.

Plusieurs ne désignent-ils pas d’ailleurs communément le Jour des Franco-Ontariens comme « la Fête du drapeau »? C’est de cet étendard reconnaissable de tous les francophones de la province dont Tristan Leblanc, assistant à la direction générale, a fait le thème de sa présentation après un succulent dîner de poulet à l’estragon accompagné de patates et de salade jardinière.

Ses explications sur l’origine et la signification du drapeau ont permis à l’assistance d’en comprendre et d’en apprécier les liens avec la réalité franco-ontarienne. Rappelons que le lys est l’emblème de la francophonie, le trille est l’insigne de l’Ontario tandis que le vert et le blanc représentent les contrastes entre l’été et l’hiver. Bien que conçu il y a plus de 40 ans, ce n’est qu’en 2001 que l’Assemblée législative en a fait un symbole officiel de la province.

Le fait français en Ontario n’évolue pas en marge du reste de la planète. La francophonie est internationale et quoi de mieux que la musique pour nous la faire apprécier! La chanteuse Mélanie Côté a donc pris le micro pour interpréter, avec accompagnement au piano, plusieurs succès très connus de Ginette Reno, Vincent Vallières, Charles Aznavour, Édith Piaf, etc. L’assistance fut comblée par cette prestation émouvante qui a rappelé de nombreux souvenirs à plus d’un. Une autre réussite à mettre au crédit du Cercle de l’amitié!

Le Jour des Franco-Ontariens rassemblent décidemment tous les locuteurs de la langue française indépendamment de leur âge et de leurs origines. Seuls points communs à tous : leur appartenance à la société ontarienne et leur volonté de s’y épanouir dans leur langue, ce qui ne va pas sans de nombreux défis enthousiasmants.

PHOTO : Les activités de Nouveaux Horizons débutent toujours par un dîner.