Le député provincial de Glengarry-Prescott-Russell, Grant Crack, avait déposé il y a quelques jours une motion pour faire reconnaître la chanson Notre Place comme l’hymne officiel des Franco-Ontariens. Cette motion a été débattue et votée le jeudi 2 mars à Queen’s Park.

La motion introduite reconnaît : « Que, de l’avis de l’Assemblée, la chanson Notre Place, écrite par Paul Demers et François Dubé, soit reconnue comme l’hymne officiel des francophones de l’Ontario ; et que cet hymne devienne une célébration de la contribution des Franco-Ontariennes et Franco-Ontariens de tous horizons de la province ».

Le vote de cette motion a été précédé par une réception au cours de laquelle étaient entre autres présents le député Grant Crack, la ministre déléguée aux Affaires francophones Marie-France Lalonde, la première ministre Kathleen Wynne, le co-auteur de Notre Place François Dubé et la veuve de Paul Demers, Sylvie Chalifoux.

Composée en 1989 par Paul Demers et François Dubé, au moment où la Loi sur les services en français était mise en place, Notre Place s’est rapidement imposée comme la chanson phare des francophones de l’Ontario. Pour Grant Crack, « cette chanson parle de prendre notre place » et rappelle que nous, les Franco-Ontariens, faisons partie intégrante de la province de l’Ontario. Son importance ne peut être passée sous silence ». Cette chanson est plus qu’un élément rassembleur. Pour Marie-France Lalonde, c’est un hymne célébrant toutes nos victoires au cours des 30 dernières années ».

Les allocutions de Grant Crack et des membres de l’opposition ont été un moment d’émotions pour Sylvie Chalifoux. Tous les députés qui sont intervenus étaient unanimes concernant la motion.

« C’est un honneur de reconnaître un morceau aussi important du patrimoine franco-ontarien à l’Assemblée législative de l’Ontario et, par le fait même, honorer la mémoire de Paul Demers, un grand artiste de notre communauté décédé en octobre dernier. Il ne fait aucun doute que Notre Place a contribué à rassembler les francophones de l’Ontario au fil des années », a déclaré M. Crack.

La reconnaissance de cette chanson comme l’hymne officiel des Franco-Ontariens est une victoire de plus pour les francophones de la province. « Les choses avancent, les choses se font avec nos Franco-Ontariens, a souligné la ministre Lalonde. Ce qu’on veut vraiment, c’est renforcer la culture et l’aspect de faire rayonner notre francophonie partout à travers la province ».