Le mercredi 14 février avait lieu le vernissage de l’exposition Nos ancêtres étaient des chefs à l’Alliance française. Cette série de photos réalisée par Laurence Butet-Roch met en lumière la vie des 850 habitants de la communauté d’Aamjiwnaang, située dans le sud de l’Ontario.

Entre 1850 et 1970, il y a eu des expropriations et des cessions de terre. La réserve amérindienne d’Aamjiwnaang est passée de 10 000 acres à 3100 acres. Sur ces parcelles perdues se sont installées 46 industries pétrochimiques, ce qui en fait aujourd’hui l’endroit au Canada ayant la plus dense concentration d’usines pétrochimiques.

Cette quantité d’usines crée des problèmes de santé pour les résidents de cette communauté. « Il y a eu en 2004-2005 un sondage qui a été fait par la communauté. À travers ça, ils ont remarqué des taux plus élevés de cancers, de problèmes respiratoires, de problèmes au niveau du système reproductif avec beaucoup de fausses couches », précise la jeune femme.

Malgré un imposant complexe pétrochimique qui se trouve à proximité, les habitants sont pleins de vie et sont déterminés à protéger et à préserver leurs terres. « Ils sont très attachés à leur terre. C’est un endroit qui est très verdoyant, qui est beau. Ils ont aussi ce sentiment de devoir par rapport à ce territoire c’est-à-dire qu’ils savent très bien que si un jour ils partent, ce sera repris par plus d’usines », ajoute la photographe.

Mais comment a débuté ce projet? En 2010, une amie de la jeune femme, Sarah-Marie Wiebe, lui propose d’aller avec elle à Aamjiwnaang. En arrivant, Laurence Butet-Roch est abasourdie et un peu honteuse de découvrir la situation des habitants de cette communauté.

« Je dois avouer que, comme beaucoup de gens, je n’étais pas du tout au courant de ce qui se passait à Aamjiwnaang », a-t-elle confié. Elle considère alors qu’elle a le devoir de s’informer sur la situation dans laquelle se trouve cette communauté et, plus en général, dans laquelle se trouvent les communautés autochtones.

Au cours des sept dernières années, la photographe retourne régulièrement sur les lieux, partage repas et histoires. Elle se lie même d’amitié avec certains habitants. C’est de là que naît ce projet qui lui tient beaucoup à cœur.

Le visiteur pourra découvrir des moments de vie de la communauté comme sur l’une des photos qui montre des enfants jouant sur un terrain de jeu avec en arrière-plan une énorme usine.

L’exposition est complétée par un texte écrit par Mme Butet-Roch sur l’histoire d’Aamjiwnaang, des documents d’archives venant du comté de Lambton (différentes cartes postales montrant les anciennes raffineries de pétrole aux différentes époques), des brochures du Bureau du tourisme de Sarnia, etc.

L’exposition se poursuit jusqu’au 8 mars à l’Alliance française, 24 chemin Spadina à Toronto.

PHOTO: La photographe Laurence Butet-Roch