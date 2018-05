Le jeudi 24 mai 2018 avait lieu l’Assemblée générale annuelle de l’ACFO Durham-Peterborough au cours de laquelle monsieur Achille Fossi a été nommé au poste de président. Monsieur Fossi remplace madame Sylvie Landry qui a occupé le poste pendant 10 ans.

Monsieur Achille Fossi est docteur en linguistique et enseignant de formation et de carrière. Enseignant-chercheur, il est connu des milieux scolaires et universitaires tant au Canada qu’à l’étranger où il travaille depuis plus de 20 ans.

Son engagement pour la promotion sociale et communautaire en Ontario au cours des 10 dernières années l’a amené à servir à titre de bénévole dans les conseils scolaires (co-présidence des conseils d’écoles) et sur de nombreux conseils d’administration d’organismes sans but lucratif tels que l’Assemblée des communautés francophones de Durham-Peterborough (ACFO-DP), le Club optimiste francophone de Durham ou encore l’Association Famille de L’Est.

« Comme Président de l’ACFO-DP, mon action s’inscrit dans la continuité de celle de mes prédécesseurs. Je compte travailler au rassemblement et à l’épanouissement économique, social et culturel de TOUS les francophones et francophiles de notre région. Notre équipe/famille s’emploiera à susciter des actions qui visent le renforcement de la vitalité de la langue et des cultures francophones dans Durham-Peterborough. »

L’équipe de l’ACFO-DP adresse toutes ses félicitations et beaucoup de succès à son nouveau président!

SOURCE: ACFO-DP