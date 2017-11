Le Championnat du monde de ringuette se tient à tous les deux ans et, cette année, c’est à Mississauga que les joueuses les plus talentueuses ont été conviées du 27 novembre au 3 décembre. Les matchs se tiennent au Hershey Centre tandis que la cérémonie d’ouverture a eu lieu au Celebration Square.

La ringuette : ce sport évoque immédiatement un anneau de caoutchouc que deux équipes se disputent à l’aide de bâtons à la manière des hockeyeurs. Mais combien savent que cette discipline est née en Ontario, à North Bay, en 1963? Sam Jacks (1915-1975), alors directeur des loisirs de la région, avait remarqué que les jeunes filles ne disposaient pas d’une gamme satisfaisante de sports d’équipes hivernaux. Il décida donc d’en créer un qui leur soit destiné. En effet, si à première vue la ringuette s’apparente en tous points au hockey, elle en diffère par son absence de contact physique. Plusieurs différences au niveau des règlements mettent également l’accent sur la stratégie, la rapidité et les aptitudes à patiner.

Dans les années 1960 et 1970, ce sport a rapidement acquis une grande popularité partout au pays. Le premier Championnat canadien s’est tenu à Winnipeg en 1979 et, après sa promotion à l’international au cours des années 1980, la ringuette a fait l’objet d’un premier Championnat du monde disputé en Ontario, à Gloucester, en 1990.

À peine plus de 50 ans après sa conception, c’est donc à Mississauga que les passionnées de ce sport se sont donné rendez-vous. Cinq équipes nationales sont en lice pour mériter les honneurs : le Canada, la Finlande, les États-Unis, la République tchèque et la Suède. Les équipes juniors du Canada et de la Finlande sont également de la partie.

« C’est un événement mondial pendant lequel on a la chance de promouvoir notre sport », commente Natasha Johnston, directrice administrative de Ringuette Canada. Mississauga a été choisie comme ville-hôte en fonction de divers critères dont son accessibilité et la disponibilité d’un grand nombre de bénévoles.

C’est à proximité de la patinoire se trouvant à l’arrière de l’hôtel de ville que s’est tenue la cérémonie d’ouverture par cette belle et froide soirée du lundi 27 novembre. Les équipes ont fait leur entrée en portant fièrement leur drapeau et, dans une ambiance conviviale et décontractée, les orateurs se sont succédé au micro : Ron Starr, conseiller municipal, Hélène Greene et Abby Salb, coprésidentes du championnat, Bruce Jacks, fils du créateur de la ringuette, etc. Leurs discours illustraient leur reconnaissance pour le travail des bénévoles, leur volonté de populariser la ringuette, leur confiance dans le caractère inspirant de cette discipline et leur ambition de faire de ce Championnat du monde un événement mémorable.

Pour atteindre ce but, deux personnalités sportives de renom ont prêté leur concours à la médiatisation de ce grand rassemblement : Becky Kellar et Catriona Le May Doan. Ambassadrices du championnat, elles étaient à la cérémonie pour partager leurs expériences. Becky Kellar, avec l’équipe canadienne féminine de hockey, a remporté la médaille d’argent aux Jeux de Nagano (1998) et la médaille d’or aux Jeux de Salt Lake City (2002), de Turin (2006) et de Vancouver (2010). Quant à la patineuse de vitesse Catriona Le May Doan, elle a décroché pour le Canada la médaille d’or au 500 mètres et celle de bronze au 1000 mètres aux Jeux de Nagano et une autre médaille d’or au Jeux de Salt Lake City.

« Quand j’étais une petite fille à Saskatoon, je jouais à la ringuette, confie Mme Le May Doan. Maintenant, je suis maman d’une joueuse de ringuette et j’ai commencé le coaching. » Tout comme sa collègue hockeyeuse, elle connaît, pour l’avoir vécue, l’influence positive de ce sport et tout ce qu’il peut faire apprendre.

Il ne faut souvent pas plus que l’enthousiasme des uns pour intéresser et convaincre les autres. À en juger par la passion qui animait les joueuses et les organisatrices du championnat, nul doute que la ringuette fera de nouveaux émules à Mississauga.

PHOTO : C’est au Celebration Square, à Mississauga, qu’a eu lieu la cérémonie d’ouverture du Championnat du monde de ringuette.