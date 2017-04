Dans la peau de Creüse, fille du roi de Corinthe, Mireille Asselin réveille, du 22 au 29 avril au Théâtre Elgin de Toronto, le mythe de Jason et de la Toison d’or. La compagnie de l’Opéra Atelier donne six représentations de la tragédie lyrique Médée de Corneille mise en musique par Charpentier.

« J’interprète une jeune et belle femme privilégiée, gâtée, habituée au jeu politique qui va manigancer avec son père pour s’unir à Jason, un très bon parti pour le royaume, et bannir son amour, la magicienne Médée. Cette dernière va alors se venger en nous tuant, mes enfants et moi. Mon père, devenu fou, se suicidera.

« La pièce se noue dans une grande scène dramatique, relate la soprano qui affectionne particulièrement les tragédies grecques. Elles reflètent des réalités modernes, des conflits humains et des défauts psychologiques que nous connaissons aujourd’hui. Tout cela est finalement très contemporain », analyse-t-elle.

Partagée entre plusieurs compagnies, la talentueuse chanteuse diplômée de l’Université de Yale et du Conservatoire royal de musique de Toronto voyage de Boston à Paris et de Londres à New York, pour vivre sa passion. Tantôt Poussette dans Manon, Jemmy dans Guillaume Tell, Andromède dans Persée ou encore Minerve dans Ulysse, elle multiplie les rôles mettant sa voix cristalline au service de ses personnages, apportant une grande attention à la complexité de l’intrigue et de la musique.

L’Ontario demeure, pour l’artiste, une escale vitale. « Spécialisé dans les ballets et les drames des XVIIe et XVIIIe siècles, l’Opéra Atelier est une compagnie unique qui insiste sur la mise en scène historique et la gestuelle baroque pour révéler une émotion. Cette approche m’aide à relier le texte avec la musique, à placer correctement l’énergie du souffle.

« Cette chorégraphie du ballet et de la danse permet aussi au metteur en scène de placer des séquences parfois hors partition, sans trahir le contexte, pour développer une idée, créer une émotion, marquer une complicité ou redonner de l’énergie à la pièce ».

Une alchimie entre le texte de Corneille, la musique de Charpentier et la délicieuse voix de Mireille Asselin dont le public pourra se délecter, en cinq actes, au Théâtre Elgin.

Photo : La soprano Mireille Asselin bientôt au Théâtre Elgin, à Toronto.