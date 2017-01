Mieux se connaître grâce à l’écriture

Revivre ses quinze ans, voilà le défi lancé aux aînés présents lors d’un atelier d’écriture offert par le Cercle de l’amitié dans le cadre du programme Nouveaux Horizons le 15 janvier dernier. Cette activité permettait de revoir certains concepts d’écriture dans le but d’écrire une courte scène de vie de cette époque-là.

Plusieurs élèves de l’école secondaire Sainte-Famille ont participé à cette rencontre intergénérationnelle. Certains ont joué la musique d’ambiance avant et pendant le dîner, et d’autres ont aidé à servir le repas aux aînés et ont participé activement à l’atelier.

L’animatrice Mireille Coulombe-Anifowose, une ancienne enseignante d’arts et de lettres françaises en début de carrière, était très à l’aise dans ce rôle. Pour mettre les gens dans l’ambiance du sujet, elle a projeté sur écran vidéo des annonces publicitaires télévisuelles datant des années 1950 à 1980.

Plusieurs ont reconnu les petits Simard (René, Nathalie et Régis) dans la publicité des poudings Laura Secord. D’autres ont souri lorsqu’ils ont vu Olivier Guimond faire la promotion de la Labatt 50, ou Richard Garneau fumer une cigarette DuMaurier. Que de souvenirs!

À la suite de la projection, Mme Coulombe-Anifowose a abordé plusieurs facettes de l’écriture dont le sujet des phrases enrichies, technique qui rend un texte plus intéressant pour les lecteurs en ajoutant plus de détails.

Des adjectifs pour décrire les lieux, les personnes ou les couleurs, des adverbes pour décrire les verbes, bref un lot de petits trucs destinés à aider les participants à écrire une histoire liée à leur 15 ans. Puis, chaque table est devenue un groupe qui, à partir de thématiques données par l’animatrice, se devait d’écrire des faits de cette période de leur vie, des détails réels ou d’autres renseignements inspirés par cette époque.

Un exercice intéressant qui a permis aux gens de mieux se connaître et de développer de nouvelles habiletés tout en s’amusant. Certains de ces textes écrits durant l’atelier ont été remis au Cercle de l’amitié qui publiera un recueil des œuvres (dessins, poèmes et textes) produites par les participants depuis le début du projet.