Artiste reconnu internationalement, Mathieu Laca est passionné par la peinture depuis son enfance. Il commence très jeune à peindre et vit aujourd’hui de son art. « Je ne me plaint pas. Ça marche bien pour moi », affirme l’artiste québécois. Grâce à son compte Instagram, il vend un peu partout dans le monde et notamment en Thaïlande (sa plus grosse vente à ce jour) et expose dans des galeries étrangères.

Les Torontois sont gâtés : ils n’auront pas besoin d’aller à Montréal ou en Europe pour voir le travail de Mathieu Laca. À la galerie Thompson Landry, l’artiste expose 11 toiles, dont 10 pour la première fois. La plupart sont des portraits.

« J’ai beaucoup travaillé sur les portraits récemment. J’aime les gens et j’aime les représenter », souligne-t-il.

Cependant, il faut dire que Mathieu Laca ne peint pas des personnes lambda, mais des auteurs et des penseurs. « Je me suis aperçu après coup qu’il y avait un fil conducteur. Quand ce sont des auteurs, il y a non seulement la représentation de la personne mais aussi l’œuvre de cette personne qui la représente. On peut faire des références, des clins d’œil, avoir une atmosphère particulière sur la toile », confie-t-il. Citons notamment l’auteure canadienne Margaret Atwood, très médiatisée en ce moment pour l’adaptation de son roman La Servante écarlate, Gabriel Garcia Marquez et Friedrich Nietzsche.

Et comment l’artiste s’y prend pour réaliser ses œuvres? M. Laca s’inspire d’abord de photos en noir et blanc pour dessiner sur la toile blanche, question d’avoir une certaine ressemblance avec son modèle. Il ajoute ensuite des couches de peinture de plus en plus épaisses et, à la fin, il fait des éclaboussures. « Cela rend ma peinture dynamique, commente M. Laca. C’est aussi un peu un autoportrait car on se projette toujours un peu dans la manière de rendre la personne. »

L’exposition From face to face est à voir jusqu’au 12 août à la galerie Thompson Landry, 32 Distillery Lane à Toronto. Heures d’ouverture: du mardi au samedi de 11 h à 18 h et le dimanche de 12 h à 17 h.

PHOTO: Mathieu Laca et sa toile représentant Margaret Atwood