Marie-France Lalonde est nommée ministre de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels de l’Ontario

La première ministre Kathleen Wynne a annoncé, le jeudi 12 janvier, des modifications de son Conseil des ministres qui aideront à améliorer la qualité de vie des aînés de l’Ontario, à soutenir la croissance des petites entreprises et à promouvoir l’égalité des sexes.

À la suite du retrait de la politique provinciale de David Orazietti, député de Sault Ste. Marie, Marie-France Lalonde, qui était jusqu’ici ministre des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs, est nommée ministre de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels. Elle continuera à assumer les fonctions de ministre déléguée aux Affaires francophones.

Afin de veiller à ce que les petites entreprises puissent se mesurer à la concurrence, prendre de l’expansion et créer des emplois, Jeff Leal devient ministre responsable des Petites Entreprises. Il continuera à assumer ses fonctions de ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales.

Indira Naidoo-Harris se voit confier un nouveau portefeuille, celui de ministre de la Condition féminine. Elle dirigera la mise en oeuvre de la Stratégie pour l’équité salariale entre les sexes et coordonnera les efforts continus visant à instaurer l’égalité des genres en Ontario.

Pour veiller à ce que le gouvernement contribue à donner à chaque jeune le meilleur départ possible dans la vie et à encadrer la création de 100 000 places en services agréés de garde d’enfants en cinq ans, la députée Naidoo-Harris devient ministre responsable de la Petite enfance et de la Garde d’enfants, ce qui lui permettra de poursuivre les travaux qu’elle a menés dans le cadre de son rôle antérieur de ministre associée de l’Éducation (Petite enfance et Garde d’enfants).

Dipika Damerla, précédemment ministre déléguée aux Affaires des personnes âgées, devient ministre des Affaires des personnes âgées, à la tête d’un nouveau ministère autonome. Elle travaillera de concert avec nos partenaires afin de promouvoir des collectivités-amies des aînés et d’améliorer la qualité de vie des personnes âgées.

Tracy MacCharles devient ministre des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs. Elle demeure ministre responsable de l’Accessibilité.

Les modifications du 12 janvier dernier réduisent la taille du Conseil des ministres de l’Ontario, qui sera désormais composé de 29 ministres. Une cérémonie d’assermentation a eu lieu ce jour-là à Queen’s Park.