Le projet « Humour – Clé en main » 2015-2016 invitait les humoristes en herbe de 14 à 18 ans à participer au Concours LOL – Mort de rire. Les jeunes francophones de l’Est et du Centre-Sud de la province qui se sont inscrits ont eu l’occasion de développer leurs capacités non seulement à faire rire, à écrire des textes humoristiques mais aussi à se produire devant public suite à une formation de l’École nationale de l’humour et des conseils d’humoristes professionnels.

La finale de la tournée du Centre-Sud a eu lieu le jeudi 21 avril au théâtre Lester B. Pearson à Brampton. À noter que ce ne sont que des élèves du Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud (CSDCCS) qui participent à ce projet, initiative de Georgette Sauvé de l’ACFO Stormont, Dundas et Glengarry, en collaboration avec la Fondation canadienne pour le dialogue des cultures.

Lors de cette finale animée par Alexandre Bisaillon (diplomé de l’École nationale de l’humour), neuf jeunes apprentis humoristes ont tour à tour défilé sur la scène pour raconter des anecdotes comiques de leur quotidien et des gens qui le façonne. Une importante délégation de parents et de membres de la communauté francophone de Welland s’était notamment déplacée pour l’événement puisque trois des neuf finalistes étaient originaires de cette région du Niagara.

Suite aux prestations des jeunes, pendant les délibérations des membres du jury, l’humoriste québécois Mario Jean, porte-parole 2016 des Rendez-vous de la Francophonie, a présenté un extrait de son monologue Faut pas tout dire, dans lequel il raconte avec beaucoup d’humour sa façon d’éviter les extrêmes et sa relation avec son adolescent. Une prestation d’environ 20 minutes qui a permis aux spectateurs qui le voyaient pour la première fois en spectacle d’apprécier le talent indéniable de l’humoriste.

C’est finalement Mariam Guira de l’école secondaire Saint-Frère-André de Toronto, et Mickaël Girouard de l’école secondaire Jean-Vanier de Welland, qui ont gagné à égalité le premier prix TFO/Juste pour rire du Concours LOL Mort de rire! Mariam Guira a également reçu le Coup de cœur Zoofest, le petit frère de Juste pour rire.

Le prix du Centre francophone de Toronto a été décerné à Nicolas Gauthier, de l’école Jean-Vanier de Welland. Il participera avec Mariam Guira et Mickaël Girouard, maintenant membres de la troupe LOL, à des prestations sur scène tout au long de l’année, notamment à la Franco-Fête de Toronto, au Festival Le Franco à Ottawa, ainsi qu’au Festival de la Curd à Saint-Albert. Cet été, les deux gagnants participeront au Mondial des Jeux Loto-Québec à Montréal durant le Festival Juste pour rire du 16 au 30 juillet.

Photo: Mariam Guira, Mickaël Girouard et Nicolas Gauthier en compagnie de l’humoriste Mario-Jean (3e de gauche) et de l’animateur Alexandre Bisaillon