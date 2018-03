Chevalière est sans doute le grade qui définit le mieux Marcelle Lean. Celle qui a fait du cinéma francophone son cheval de bataille livre un combat quotidien, avec les moyens du bord, pour pérenniser depuis 20 ans un festival qui fait écho à Toronto et au-delà.

Décorée de l’insigne de chevalière de l’Ordre de la Pléiade, le 19 mars à l’Assemblée législative de l’Ontario, par la lieutenante-gouverneure Elizabeth Dowdeswell et de la députée France Gélinas, la fondatrice et directrice générale de Cinéfranco se voit ainsi confortée dans son engagement culturel au service de la langue française.

« J’ai appris la nouvelle en janvier, raconte-t-elle. J’étais sous le choc. Je ne m’y attendais pas. J’avais l’impression de flotter ces derniers temps jusqu’à la cérémonie au parlement provincial. »

La comédienne parisienne devenue directrice artistique torontoise perçoit cette décoration comme une reconnaissance de son militantisme. « Cela fait plaisir à soi mais aussi à tous ceux qui m’ont portée et qui partagent ces luttes. On a le sentiment d’être pris en compte et de faire partie d’un cercle actif de militants pour la francophonie, estime-t-elle, distinguée au côté de cinq autres personnalités : Ghislaine Desjardins (Elliot Lake), Jeanne Drouin (Plantagenet), Albert Gauthier (Earlton), Fété Kimpiobi (Welland) et Bernadette Sarazin (Ottawa).

Cette récompense hautement symbolique tranche avec les difficultés financières que rencontre Mme Lean pour pérenniser Cinéfranco, un festival en éternel sursis qui ne tient qu’un fil et à la farouche volonté de bénévoles cinéphiles passionnés. « J’ai du mal à comprendre, avoue-t-elle. Il y a un paradoxe entre cette reconnaissance et les résistances auxquelles je me heurte dans la réalité. Lorsque je demande de l’argent, on me dit que je ne pèse que 10 000 festivaliers. Lorsque je démarche les services marketing, je ne vais pas montrer mes insignes de chevalier des Arts et des lettres ou de la Pléiade. »

Marcelle Lean évoque un décalage en défaveur des grands festivals qui s’accaparent les financements : « Ce sont de grands hôtels et nous, nous sommes les petites boutiques. On oublie que si on veut défendre notre langue nationale, il faut arrêter de penser en terme de majorité. Il manque un élément dans la balance : la valeur culturelle et identitaire du français au Canada. »

Grâce à des partenariats et aux recettes du festival Jeunesse, le Cinéfranco Spécial Québec aura lieu les 14 et 15 avril. Le meilleur du film québécois revient donc durant deux jours au cinéma Carlton.

Photo : Marcelle Lean entourée de la lieutenante-gouverneure Elizabeth Dowdeswell et de la députée France Gélinas, présidente de la section Ontario de l’Assemblée parlementaire de la francophonie (©Assemblée législative de l’Ontario)