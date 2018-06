Le mercredi 6 juin avait lieu à l’Alliance française le vernissage de l’exposition de photographies du Lycée français de Toronto. Ce n’est pas une mais deux expositions que le visiteur peut admirer jusqu’au 22 juin à l’Alliance. La première est celle des classes de CM2 : « Les yeux grands ouverts » ou « le regard porté par nos jeunes artistes sur le monde qui les entoure ». Les jeunes seulement âgés de 10 ou 11 ans ont eu l’occasion de montrer tout leur talent de photographe avec ce projet.

La deuxième exposition était le concours annuel de photos du Lycée français organisé depuis huit ans par l’école et qui avait pour thème cette année : « L’eau, source de vie ».

Tous ces clichés pris par des élèves de l’école ont d’abord été présentés au concours du Lycée français international de Malaga. « Au départ, nous nous sommes raccrochés au concours organisé par le Lycée international de Malaga. Adèle, une de nos élèves, est arrivée neuvième à ce concours », a indiqué Frédérique Chiffaut, documentaliste et organisatrice. L’établissement a ensuite décidé de continuer l’aventure à l’interne et a décerné ces propres prix.

Une vingtaine d’enfants ont ainsi participé et c’est Manon Coquille, élève de seconde, qui a gagné le premier prix. Pour sa première participation, la jeune fille a donc fait fort : « Je suis très heureuse d’avoir gagné. Je ne m’y attendais pas. J’aime énormément cette photo et elle me tenait à coeur », confie-t-elle.

L’adolescente a pris sa sœur et son frère en train de s’amuser sur le bord de l’eau. « J’ai pris cette photo quand nous étions avec ma famille en Afrique du Sud », ajoute-t-elle. Le coucher de soleil, l’ombre des deux enfants, les vagues et l’écume de l’eau rendent ce cliché, réalisé avec un téléphone intelligent, vraiment parfait. La qualité de l’image est très belle. C’est évident qu’aujourd’hui plus besoin d’un appareil sophistiqué pour faire de très belles photos.

Certains parents étaient présents pour assister à la mini cérémonie de remise de prix. La fierté se lisait sur leurs visages. Comme l’année dernière, les jeunes ont produit un travail fantastique et de qualité.

PHOTO: Manon Coquille, gagnante du concours