L’Université McMaster reçoit l’appui d’Ottawa pour la création d’un centre de recherche médicale

Le 26 juillet dernier, Navdeep Bains, ministre de l’Innovation, des

Sciences et du Développement économique et ministre responsable de

FedDev Ontario, était en visite au McMaster Innovation Park, un centre

de recherche lié à l’Université McMaster. Il était accompagné par les

députés Filomena Tassi (Hamilton West-Ancaster-Dundas) et Bob Bratina

(Hamilton East-Stoney Creek). Cette délégation politique était sur les

lieux pour procéder à une annonce de nature économique et scientifique.

FedDev Ontario est l’une des six agences de développement économique

régional dont M. Bains a la responsabilité. C’était d’ailleurs largement

à ce titre qu’il était sur place. Plusieurs journalistes et membres du

personnel de l’Université McMaster l’ont d’abord accompagné au cours

d’une brève visite du MARC, le McMaster Automotive Resource Centre.

Puis, tous se sont rendus dans un grand hangar vide où la conférence de

presse devait avoir lieu. L’assistance était étonnamment nombreuse pour

ce type d’évènement, mais cela n’était pas sans raison : le gouvernement

annonçait en ce jour un investissement pouvant aller jusqu’à 11,96

millions de dollars pour transformer ce hangar, d’ici à la fin de 2017,

en un centre de génie biomédical et de fabrication de pointe.

C’est dans le cadre d’un programme de FedDev Ontario que ce projet

pourra avoir lieu. L’initiative gouvernementale Investir dans les

partenariats de commercialisation, lancée en 2013, appuie les

partenariats entre les entreprises en mettant l’accent sur le

développement de produits et services compétitifs sur le marché inter-

national.

C’est par la collaboration entre les établissements d’enseignement

postsecondaires, les instituts de recherche et les entreprises que les

responsables de ce programme entendent diminuer l’écart entre

l’innovation et la commercialisation. Pour ce faire, une aide financière

est allouée aux collèges, universités et les organismes à but non

lucratif pour les projets menés par des entreprises et axés sur la mise

en marché de nouvelles idées. Il va sans dire que ce sont les

innovations à forte valeur ajoutée en technologie qui sont ciblées par

cette initiative.

L’appui du gouvernement fédéral au McMaster Innovation Park se traduira

par la création de 74 emplois à temps plein, mais en fait, ce sont des

millions de gens qui pourront à long terme bénéficier de cet

investissement. Ce centre aura en effet pour fonction de mettre au point

de nouvelles technologies pour les soins de la vue et de développer des

appareils médicaux qui seront utilisés dans les établissements de soins

et dans le traitement du cancer. Ce projet rassemblera 35 partenaires,

non seulement du milieu universitaire, mais aussi des entreprises de

toutes tailles. Les plus petites d’entre elles, en ayant accès aux

installations et à une vaste gamme de spécialistes, disposeront d’un

avantage stratégique pour assurer leur croissance. Le gouvernement et la

Ville de Hamilton croient aussi que ce projet attirera de nouvelles

entreprises dans la région.