Francophonie en Fête vient d’annoncer la venue de Louis-José Houde à Toronto pour présenter son nouveau spectacle. Le très populaire humoriste québécois se produira le jeudi 4 mai à 20 h, au Randolph Theatre (736, rue Bathurst). Les billets sont en vente, en ligne sur http://www.francophonie-en-fete.com/fr/ljh/

L’un des humoristes francophones les plus appréciés de sa génération, Louis-José Houde est un incontournable dans le monde de l’humour au

Québec.

Louis-José Houde est un artiste polyvalent de grand talent, comme en témoignent ses rôles au cinéma dans De père en flic et Le sens de l’humour, et son don de présentateur, animant

11 éditions du Gala de l’ADISQ, un record pour un animateur.

Francophonie en Fête est donc fière de pouvoir offrir aux francophones et francophiles de Toronto la chance de se rassembler pour applaudir l’humour francophone à son meilleur et de voir en primeur le tout nouveau matériel de Louis-José

Houde.