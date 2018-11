L’Association marocaine de Toronto (AMT) tenait, le dimanche 18 novembre, une célébration destinée à souligner le 63e anniversaire du Royaume du Maroc. Une quarantaine de personnes de tous âges – et pas seulement des Marocains – ont tenu à participer à cette fête organisée au North York Civic Centre.

Un peu d’histoire s’impose. Contrairement à la plupart des pays africains dont l’existence et les frontières sont un héritage de la décolonisation, le Maroc peut se targuer d’une très longue histoire dont la domination française et espagnole ne constitue qu’un épisode parmi d’autres. C’est dans les années 1930 que se développe le nationalisme moderne et des troubles sociopolitiques de plus en plus violents ne tarderont pas à se manifester. En 1953, le sultan Mohammed Ben Youssef est exilé mais reviendra triomphalement le 16 novembre 1955. Deux jours plus tard, le souverain célèbre la fête du Trône au cours de laquelle il annonce au peuple l’indépendance de son pays. Celle-ci devient effective quelques mois plus tard mais les Marocains considèrent néanmoins le 18 novembre 1955 comme la date clé de leur cheminement vers l’émancipation et en ont fait leur fête nationale.

Un lever de drapeau allait de soi pour commémorer cet événement historique et les quelques dizaines de Torontois rassemblés pour l’occasion ont bravé le froid pour voir l’étendard marocain s’élever dans le ciel gris. Le conseiller municipal Jim Karygiannis a adressé quelques souhaits à l’assistance et les célébrations se sont alors poursuivies à l’intérieur.

Plusieurs dignitaires étaient présents, tels le chef de mission adjoint à l’ambassade du Royaume du Maroc au Canada, Abdellah Lkahya, le consul adjoint à Montréal, Saïd Laalam, et le président de la Communauté juive marocaine de Toronto, Simon Keslassy. Comme Faouzi Metouilli, président de l’AMT, l’a mentionné dans son discours, ce rassemblement annuel a pour raison d’être de démontrer l’attachement des Marocains à leur culture et pour illustrer « à quel point le Canada est un pays d’ouverture, de tolérance, de multiculturalisme et de diversité ».

Le chef de mission adjoint a quant à lui transmis les salutations de l’ambassadeur et souligné que la fête nationale représente l’unité entre le peuple marocain et son roi et les efforts d’affranchissement ayant marqué l’histoire moderne de ce pays du Maghreb. À ce propos, la célébration se voulait aussi un rappel de la Marche verte, une mobilisation populaire survenue en novembre 1975 pour assurer le rattachement du Sahara occidental au Maroc.

Toronto est une ville aux mille visages et la communauté marocaine est un de ceux-là. Qui plus est, les Marocains établis ici peuvent se revendiquer d’une autre appartenance : celle de la francophonie ontarienne.

PHOTO : Lever du drapeau marocain au North York Civic Centre