Le mercredi 15 mars a eu lieu la soirée de lancement de la Semaine de la francophonie au Daniels Spectrum, centre culturel sur la rue Dundas Est à Toronto.

« Votre grande contribution à l’épanouissement de notre francophonie ne passe pas inaperçue. Bravo à vous tous. », a lancé d’emblée Marie-France Lalonde, ministre déléguée aux Affaires francophones, avant de remercier tous les organismes et associations culturelles qui proposent des activités exceptionnelles au cours de cette Semaine de la francophonie.

Pour sa part, Lise Marie Baudry, directrice générale du Centre francophone de Toronto, organisme coordonnateur des activités, a ajouté : « La Semaine de la francophonie grandit en importance et en qualité d’année en année, ce qui est extraordinaire. Je félicite les partenaires qui sont restés avec nous tout ce temps-là. C’est une occasion de célébrer la culture francophone. On est franco, on est à Toronto et on n’est pas prêts de partir. »

Une soirée divertissante qui a vu, entre autres, Mélanie Brulée présente en vidéo chanter à la guitare la version française de A place to stand ainsi qu’un défilé de mode africaine organisé par Oasis Centre des femmes. Aux commandes, DJ UNPIER a rythmé la soirée de musique électro. Toute la communauté francophone était représentée, cinq traiteurs de différents pays francophones ont fait découvrir des mets succulents.

Plus de 300 personnes étaient présentes ce soir-là pour célébrer le lancement de la Semaine de la francophonie qui se poursuit jusqu’au 25 mars.

Pour tout renseignement sur les activités de la Semaine de la francophonie 2017 : semaine francophonietoronto.com.

Photo : De gauche à droite : Lise Marie Baudry, Louis-Michel Taillefer, Larry Ostola, Nicole Lemieux, Marjorie April et Marie-France Lalonde