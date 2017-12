Le samedi 9 décembre, les membres du Cercle de l’amitié ont participé au souper et à la soirée de danse traditionnelle du temps des Fêtes de l’organisme à Mississauga.

L’esprit du temps des Fêtes était bien présent dans l’agora de Notre Place avec un décor de Noël et la musique d’entrain coordonnée par le DJ Will dès l’arrivée du public. Après que les convives se soient servis au buffet, la présidente du Cercle, Christiane Faubert a remercié les jeunes bénévoles et l’équipe de la cuisine d’avoir servi le repas. Elle a présenté les membres du conseil d’administration et remercié sa directrice générale Lauraine Côté pour tout le travail accompli.

Après le souper, Mireille Coulombe-Anifowose a invité les gens à chanter d’abord la chanson du Cercle de l’amitié, accompagnée à la guitare par sa fille Emma, et des airs typiques de la période des Fêtes tels que Petit papa Noël et Les douze jours de Noël.

Puis le public a joué à un jeu de chansons sur écran avec l’aide de téléphones cellulaires. Chaque table devenait une équipe et devait, le plus rapidement possible sur un téléphone portable, compléter des phrases de chansons de Noël. Un jeu interactif grandement apprécié par les participants et qui a grandement contribué à créer une ambiance chaleureuse.

Par la suite, le DJ Will s’est chargé de faire jouer de la musique entraînante, dont une danse latine animée par la responsable de la programmation communautaire Josée Kouassi. Jeunes et moins jeunes se sont donc délié les jambes sur des musiques de tous genres, latine, traditionnelle et populaire. Ce souper met un terme à une autre année bien remplie pour les membres du Cercle de l’amitié.