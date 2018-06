Pour célébrer ce que la présidente de l’ensemble vocal Les Voix du cœur, Carmen Bourbonnais, appelle « une autre saison de travail passionné et assidu », la troupe présentait, le samedi 9 juin au théâtre Isabel Bader, deux représentations de son spectacle Dans tous les sens.

Sous la direction musicale de Manon Côté, les 39 choristes accompagnés de la pianiste Zara Chan et de 5 musiciens ont interprété un riche répertoire de chansons « empreint d’humour et de sensibilité qui faisait appel à tous les sens ». Le spectacle de près de deux heures a défilé à un rythme intéressant si l’on considère les nombreux changements de décors et de costumes. La mise en scène était impressionnante car entre les chansons, les temps morts étaient très courts et la musique continue.

Parmi les airs choisis, il y a eu une superbe interprétation de Dixie de Serge Fiori. Les arrangements vocaux sur ce grand succès de la musique québécoise étaient tout simplement magiques.

En première partie du spectacle, d’autres grandes pièces de la francophonie ont plu aux spectateurs telles qu’Avec nos yeux, avec nos mains de Gilles Vigneault et Claude Léveillée, Les yeux de Marie d’Andrea Lindsay et Sensualité d’Albert Hammond, Shelly Peiken et Axelle Red.

Puis pour traiter du sens de l’odorat, la troupe a interprété avec humour et passion les chansons Ça sent la banane de Jacqueline Farreyrol, L’odeur de ma terre d’Émeline Michel et Ça sent bon de Cheb Bouaa. Quelques chansons du répertoire anglophone se sont insérées dans le programme dont Private Eyes pour laquelle les choristes Chantal Émond, Luce Charbonneau, Irène Durot, Sally Gervasi, Christelle Laurent, Adeline Lopez et Céline Mauget s’étaient déguisées en détectives privés. La danse, la gestuelle théâtrale, la comédie et le chant, les choristes ont démontré durant ce spectacle de nombreux talents sur scène.

Un moment émouvant aura certes été la magnifique interprétation de Papa Can You Hear Me du film Yentl, chantée par Line Landry et accompagnée de membres du choeur et des musiciennes Zara Chan et Amanda Lee. La mise en scène avec l’éclairage tamisé et les bougies était subtile et sublime.

Pour réussir cette production, Catherine Chereau-Sharp était responsable du décor et des accessoires, et la régie était assurée par Marc Lemyre, assisté de Pierre Denis, Olivia Durot, Claire Luc et Serge Paul. Ce dernier a également participé sur scène en tant que comédien. Puis la troupe avait invité l’artiste Kyris (Cyril Mignotet) à démontrer ses talents de slameur et promouvoir la sortie de son premier album Nous prévue le 15 juin au Burdock à Toronto.

La deuxième partie était tout aussi remplie avec d’immenses succès tels que The Sound of Silence de Paul Simon, Plus bleus que tes yeux de Charles Aznavour et Vous qui passez sans me voir de Charles Trenet et Laurent Hess. C’est la magnifique chanson Vesoul de Jacques Brel qui a clôturé le spectacle. La troupe a voulu évoquer la magie des sens durant ces deux prestations et à en juger par la réaction du public, c’était une réussite.