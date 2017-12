La tradition se poursuit pour l’ensemble vocal Les Voix du cœur qui présentait, le 9 décembre à l’église du Sacré-Cœur, son concert annuel du temps des Fêtes au profit des Centres d’Accueil Héritage (CAH) dont la mission est de contribuer à l’épanouissement des aînés francophones. Intitulé Que les Fêtes commencent!, cette prestation originale de la chorale dirigée par Manon Côté proposait des chansons pour mettre dans l’ambiance festive de Noël les quelque 250 personnes qui se sont déplacées pour l’événement.

Originalité, humour, costumes, accessoires et de très belles voix accompagnées au piano par Lisa Chan, rien n’a été négligé pour ce concert émouvant pour plusieurs, et captivant pour d’autres. Le décor de l’église Sacré-Cœur se prêtait d’ailleurs parfaitement à ce genre de spectacle, créant une ambiance plus solennelle et magique. Des chansons telles que Les patates, La tourtière, Le sentier de neige et C’est dans l’temps du jour de l’An faisaient partie du programme.

Une nouveauté cette année, Les Voix du cœur avait invité la troupe Les Enchanteurs de la région de York à présenter une partie de son spectacle de Noël offert la veille à l’école secondaire Renaissance à Aurora. Sous la direction d’Anne-Marie Dubuc, les choristes ont interprété avec brio cinq chansons dont La marche des rois et Noël blanc. Une prestation chaudement applaudie. D’ailleurs en fin de concert, les deux chorales se sont réunies pour une dernière chanson souhaitant de joyeuses Fêtes à l’auditoire.

Les visiteurs étaient encouragés après le spectacle à donner généreusement pour venir en aide aux programmes offerts aux aînés francophones de la région par CAH. C’était la 15e édition de ce rendez-vous annuel du temps des Fêtes et la 5e année consécutive que le concert-bénéfice était présenté à l’église du Sacré-Cœur. Le prochain rendez-vous lancé par l’ensemble vocal Les Voix du cœur sera le 9 juin prochain pour son spectacle du printemps. La prestation aura lieu au théâtre Isabel Bader et pour tout autre renseignement, visitez le www.lesvoixducoeur.com.

Photo : les choristes dans la dernière partie du spectacle