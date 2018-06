Les cinq sens : voilà un thème qui pique la curiosité, à plus forte raison pour un spectacle dont, à prime abord, on n’imagine l’intérêt que sous l’angle de l’ouïe. C’est pourtant ce qu’exploreront la quarantaine de choristes de l’ensemble vocal Les Voix du Cœur avec leur spectacle de fin de saison intitulé « Dans tous les sens! » et qui sera présenté le samedi 9 juin.

Le répertoire francophone est immense et Les Voix du Cœur n’ont jamais hésité à ratisser large pour en dénicher les plus belles perles. Des chansons dont les paroles évoquent ou réfèrent directement à la vue, au toucher, au goût, à l’odorat ou à l’ouïe, il y en a de toutes sortes, des rigolotes aux plus dramatiques, et la chorale en a fait une bonne sélection finement dosée afin de satisfaire tous les goûts. Les œuvres seront pour la plupart interprétées en petits groupes (duos, trios, quatuors, etc.) qui alterneront sur la scène, accompagnés par la pianiste de la troupe et d’autres musiciens invités.

Pour plusieurs, chanter est un mode de vie et une chorale une seconde famille. « Il y a un bel esprit, confie Carmen Bourbonnais, présidente de la formation. Chanter, c’est bon pour la santé physique et mentale. » La dynamique propre à une chorale exige de l’entraide et de l’imagination : « Ça crée des liens entre les gens. L’année prochaine, on va fêter notre 25e anniversaire et il y a des membres qui sont là depuis presque le tout début ». Mme Bourbonnais ajoute que l’inspiration et la motivation des choristes est en grande partie redevable au travail de la directrice musicale Manon Côté, un pilier des Voix du Cœur.

C’est au théâtre Isabel Bader, au 93, rue Charles Ouest, que l’ensemble vocal accueillera le public à 15 h puis à 20 h. Dans les deux cas, le spectacle, qui comprend une intermission, durera environ 1 h 45 et le prix d’admission est de 25 $ si le billet est acheté en ligne ou 30 $ à la porte. Il n’en coûte cependant que 15 $ pour les jeunes de 13 à 18 ans et l’entrée sera gratuite pour les enfants de 12 ans et moins

Photo (archives) : les Voix du Cœur n’ont jamais hésité à ratisser large pour en dénicher les plus belles perles.