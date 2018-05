Le WeeFestival fait son retour à Toronto du 11 au 21 mai avec une nouvelle programmation d’art contemporain international dédiée à la petite enfance.

Organisée par le Theatre Direct, la troisième édition propose une dizaine de productions (dont quatre en langue française) venues du Canada, de France, d’Italie, d’Allemagne et d’Afrique du Sud qui seront jouées en plusieurs endroits de la ville.

Chacune d’elles tentera par le théâtre, la danse, la musique ou les marionnettes, d’éveiller et de stimuler l’imaginaire des enfants. C’est en tout cas l’intention du Théâtre des petites âmes qui présentera le spectacle OGO les 12 et 13 mai au Théâtre français de Toronto, partenaire du festival.

« C’est l’histoire de trois amis invités à partir en voyage par un mystérieux personnage, raconte Isabelle Payant, la directrice de la compagnie québécoise. Sur le lieu du rendez-vous, l’attente est longue. Cependant, de l’ennui va naître la complicité et le plaisir de deviner qui est OGO. »

Joué depuis janvier 2016, ce spectacle a fêté sa 100e représentation à Montréal. Selon Mme Payant, la réussite d’une telle production en direction d’un public si jeune réside d’abord dans la capacité des comédiens à captiver les enfants pour les faire entrer dans l’histoire.

« Par la voix, la musique et les marionnettes, on crée une bulle de bonheur autour d’eux, décrit-elle. On ne cherche pas à véhiculer une morale ni un quelconque message. C’est très direct, hors du temps. On prend le pari que les enfants de 2 ans et demi à 5 ans sont capables de se concentrer ».

Un pari que tentera aussi de relever le Théâtre des confettis, les 16 et 17 mai au Wychwood Theatre, (601, rue Christie). Cette autre compagnie québécoise présente Les choses berçantes, pour un public de 18 mois à 5 ans. « C’est le gros chagrin d’Annou que sa grande sœur Rosita essaie de consoler par différents moyens poétiques et amusants », relate la directrice artistique Hélène Blanchard. Les larmes font fleurir dans son jardin et faire grandir une histoire d’amour. »

Après Montréal, Nantes et Reims, la pièce essentiellement théâtrale arrive à Toronto. Elle met en scène deux comédiennes qui rejoignent les enfants par la poésie, en finesse. « Il n’y a ni effets de lumière, ni tours spectaculaires, dit-elle. Les enfants ont une capacité à s’émerveiller même de choses simples. » Ce qui n’empêche pas le spectacle d’avoir plusieurs niveaux de lecture et d’intéresser aussi les parents.

Deux autres spectacles en français sont à l’affiche du Weefestival. Présenté par Vox Théâtre (Ottawa) du 15 au 17 mai au Factory Studio Theatre (125, rue Bathurst), Mots de Jeux invite les enfants de 18 mois à 2 ans à explorer les mots, la parole, le langage.

Mokofina de la compagnie musicale LagunArte (Pays Basque, France) éveillera les enfants de 9 mois à 5 ans à l’art de faire de la musique avec la bouche, l’instrument de musique le plus drôle, varié et accessible, du 18 au 20 mai au Small World Music (180, rue Shaw).

Quatre compagnies, quatre spectacles, quatre univers à faire découvrir aux bambins francophones à un âge où les expériences artistiques alimentent – dans l’amusement – les émotions, l’imaginaire et la sensibilité créative.

Renseignements et réservations sur weefestival.ca

Photo (couverture) : Les comédiennes Marie-Josée Bastien et Agnès Zacharie dans Les choses berçantes. Crédit photo : Louise Leblanc.