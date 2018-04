Le samedi 21 avril, c’était la première vraie journée de printemps à Toronto. Quoi de mieux que d’aller avec son petit bout de chou à l’activité Les Tourne-sols du Centre francophone. De nombreux parents et enfants se sont donc ainsi retrouvés au Allan Gardens Conservatory pour deux heures de jardinage.

En voyant l’orthographe de Tourne-sols, on pourrait penser qu’il y a une faute, et bien non. Candice Nsongo, intervenante en santé communautaire – Enfance et famille explique : « C’est un jeu de mots. Au début cette activité portait un autre nom. Au bout d’un certain temps nous avons décidé de changer son appellation. Les enfants adorent! ».

Cette activité ne pourrait pas exister sans le soutien de deux partenaires : le Allan Gardens Conservatory qui prête le lieu et Green Thumbs Growing Kids. « Nous sommes heureux de ces deux partenariats, poursuit-elle. De plus, toutes les plantes et graines sont biologiques, naturelles, ce qui est très bon pour la santé. C’est un plus pour les enfants. Tout ce qu’on plante, on ne le vend pas. Quand vient le temps de la récolte, tout est partagé entre les participants. »

Le jardinage est une bonne façon d’éduquer les jeunes et de leur montrer la chaîne alimentaire, « de la terre jusqu’à la table » précise l’intervenante en santé communautaire. « Les enfants en apprennent sur l’entretien des plantes, comment elles poussent. Ils ont du plaisir à ramasser les légumes qu’ils ont plantés et à les manger », ajoute-t-elle.

Pour motiver les enfants lors de l’activité, Candice a tout prévu. Elle a son arme secrète : sa joie, sa bonne humeur et son dynamisme! Trois qualités qui lui permettent d’embarquer les enfants dans l’aventure.

Elle commence par faire « le petit train ». « Tchou, Tchou, c’est le petit train », lance t-elle. Les enfants ravis la suivent avec entrain. Puis, elle leur lit une histoire sur un lapin. Les enfants sont conquis. À partir de là, les choses sérieuses commencent : la mise en terre des graines. Aidés de leurs parents, les enfants plantent, arrosent et piétinent le sol. Les bambins sont contents, les parents aussi. Après l’effort, le réconfort. Les bambins terminent la matinée par un goûter bien mérité!

L’activité de jardinage Les Tourne-sols a lieu d’avril à octobre, une fois par mois sauf de juillet à septembre où les enfants se retrouvent toutes les semaines.

PHOTO: Aidés de leurs parents, les enfants plantent les graines.