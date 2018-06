Plusieurs membres de la communauté scolaire, des anciens membres du personnel, des politiciens et des représentants d’organismes communautaires se sont réunis à l’École élémentaire catholique Georges-Étienne-Cartier (GEC) à Toronto le samedi 2 juin pour célébrer le 50e anniversaire de l’école. La cérémonie officielle a été suivie d’une grande fête dans la cour d’école organisée par le Conseil d’école.

L’historique de GEC a été présenté d’une manière très actuelle grâce à une petite saynète mettant en vedette des élèves qui posaient diverses questions au moteur de recherche Google, interprété par une élève en arrière scène.

Cette mise en scène a permis d’apprendre que l’école a ouvert ses portes le 5 septembre 1967, soit la même année où l’on fêtait le centenaire du Canada. C’est pour souligner cet événement que l’on nomma la nouvelle école catholique de langue française, Georges-Étienne-Cartier, en l’honneur de l’un des pères de la Confédération. Au cours des années, l’école a connu une belle croissance et plusieurs aménagements ont été fait afin d’accueillir tous les élèves comme l’ajout de six nouvelles salles de classe, le déménagement des élèves du préscolaire vers l’ÉÉC du Bon-Berger et la rénovation de la cour d’école.

« Félicitations à la grande famille de GEC pour vos 50 ans! J’ai vu votre communauté scolaire grandir et devenir ce qu’elle est aujourd’hui. Vous avez su, au fil des ans, faire votre place dans le quartier et vous faire reconnaitre comme une destination de choix et un lieu rassembleur », a mentionné Claude-Reno D’Aigle, conseiller scolaire de Toronto-Est.

La directrice de GEC, Annette Pinsonneault, qui est à l’école depuis dix ans a tenu à remercier les parents pour leur implication au sein de l’école. « J’aimerais reconnaitre, entre autres, l’engagement et le dévouement des parents qui ont allié leurs efforts à ceux du personnel enseignant et des élèves pour que nous puissions développer une conscience écologique et environnementale dès un très jeune âge grâce au Club vert de l’école. J’aimerais souligner que GEC est certifiée Éco-École et qu’elle a obtenu au cours des quatre dernières années la certification bronze, argent et or. »

Tout au long de la journée, il y eu plusieurs performances artistiques qui ont fait valoir les talents des élèves de l’ÉÉC Georges-Étienne-Cartier. Au début de la cérémonie, les invités ont été accueillis par quelques élèves qui se sont succédé de manière brillante au piano.

La chorale de GEC a entonné une superbe version de Les lacs du Connemara, un classique de Michel Sardou alors que des groupes d’élèves de 4e et 6e années ont interprété des pièces musicales au ukulélé accompagnés de Frédéric Boutin, enseignant des arts. D’autres groupes d’élèves ont également chanté et joué de la musique durant la fête et certains d’entre eux ont exposé leurs œuvres d’art spécialement créées pour le 50e anniversaire de l’école.

