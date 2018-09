Les gestionnaires d’organisme communautaire se sont réunis le jeudi 6 septembre à Mississauga autour de la Table de concertation du Centre-Sud-Ouest.

Lors de ce rendez-vous annuel impulsé par l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO), ils ont partagé leur point de vue, discuté de projets communs et suivi diverses formations visant à renforcer leurs aptitudes à réaliser leurs mandats respectifs.

Directeurs et employés ont été plus particulièrement sensibilisés au développement de programmes gagnants, tant dans la stratégie que dans le financement. L’AFO apporte son aide dans ces deux domaines et la présence de bailleurs de fonds tels Patrimoine canadien et la Fondation Trilium a permis de répondre aux interrogations de chacun.

Présidents et administrateurs ont quant à eux planché sur la mise en place de meilleures pratiques de gouvernance et, notamment évaluer la direction générale et créer l’équilibre entre les responsabilités du conseil d’administration et les opérations.

Le tour de table a été l’occasion pour chacun de parler de l’actualité de son organisme. Plusieurs d’entre eux ont mis en avant leur développement. C’est notamment le cas des conseils scolaires dont le nombre d’élèves a augmenté cette année encore, de l’ACFO Hamilton qui évalue actuellement la pertinence de programmes et de services en français supplémentaires, ou encore du Collège Boréal qui a ouvert un bureau à Sarnia offrant des services aux nouveaux arrivants.

D’autres ont indiqué entamer ou finaliser leur planification stratégique, à l’image de la Maison de la culture francophone du Niagara, du Centre communautaire régional de London et du Centre communautaire francophone Windsor-Essex-Kent.

D’autres enfin se focalisent sur les projets à venir. L’Association des francophones de la région de York prépare par exemple un gala de reconnaissance qui célébrera, le 28 septembre, la francophonie de la région de York et la désignation de Markham en vertu de la loi sur les services en français.

Photo (couverture) : le consultant Alain Vachon a animé la table de concertation