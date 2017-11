En septembre dernier, Le Métropolitain annonçait en primeur que des prix étaient en voie d’être créés pour souligner le mérite des jeunes francophones du monde des affaires du Grand Toronto. C’est maintenant chose faite : le 9 novembre, le Club canadien et ses partenaires dans ce projet, soit la Société économique de l’Ontario (SÉO) et la Société Radio-Canada, annonçaient officiellement le lancement du concours des Prix RelèveTO.

C’est à l’hôtel Royal York que s’est tenue la conférence de presse. Le concepteur de ce concours et président du comité organisateur, Dominic Mailloux, 2e vice-président du Club canadien, s’est adressé à l’assistance pour résumer la raison d’être de cette initiative. L’année dernière, le Club canadien passait le cap des 30 ans d’existence et, en pareilles circonstances, une réflexion s’est amorcée pour déterminer comment l’organisme peut demeurer pertinent au sein de la francophonie torontoise en ébullition. C’est donc vers la jeunesse que les regards se sont tournés, en d’autres mots, la relève.

« Les Prix RelèveTO, explique M. Mailloux, vont répondre à un besoin de par le fait que cela va nous permettre de reconnaître les membres les plus méritants de la francophonie à Toronto. » Pour être admissible, le candidat doit pouvoir parler français, être âgé de 18 à 40 ans et exercer ses activités dans le Grand Toronto Sa candidature ne peut être soumise que dans l’une des trois catégories : jeune professionnel, jeune cadre ou jeune entrepreneur. Un jury examinera le profil de chaque postulant en se basant sur des critères de leadership, d’innovation et d’accomplissements.

Pour cette première édition du concours, les candidatures seront reçues jusqu’au 28 février 2018. Les finalistes seront annoncés sur les ondes de Radio-Canada le 29 mars et le gala de remise des prix se tiendra le 26 avril. Les récipiendaires bénéficieront de la couverture médiatique de Radio-Canada et d’un mentorat personnalisé, effectué par des professionnels reconnus. Pour plus d’information, les internautes peuvent consulter le site web du concours à releveto.ca.

Le gala, promet Dominic Mailloux, sera festif et dansant. Les billets sont déjà en vente pour cet évènement qui mettra en vedette DJ UnPier et sa sélection musicale endiablée. L’artiste était d’ailleurs présent à la conférence de presse, le temps de quelques mots pour évoquer sa carrière et sa connexion au monde des affaires. Selon M. Mailloux, son parcours illustre bien la diversité caractérisant l’entreprenariat à laquelle les Prix RelèveTO veulent être ouverts pour susciter le plus de candidatures possibles.

Les deux partenaires du Club canadien étaient également représentés. Pierre Tessier, directeur général de la SÉO, a mentionné que l’appui de ce réseau provincial au concours s’inscrit dans sa volonté de nouer des partenariats, sans compter qu’il est de son mandat d’appuyer les entrepreneurs francophones. De son côté, Sarah St-Pierre, gestionnaire des communications pour l’Ontario à Radio-Canada, a souligné que la société d’État était très contente de cet engagement qui lui permet d’appuyer la jeune génération.

L’organisation de ce concours a débuté en juillet et, en un rien de temps, tout s’est mis en place pour le mener à bien. La conférence de presse représentait une belle occasion pour Dominic Mailloux de remercier l’ensemble des acteurs du projet qui y ont investi non seulement leur temps, mais aussi leur expertise.

