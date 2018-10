Le gala des « Prix Inspiration Ontario – Entrepreneur immigrant francophone » créés par La Passerelle a eu lieu jeudi 20 septembre dans l’espace The Richmond à Toronto. L’organisme d’intégration des immigrants créé par Léonie Tchatat a une vision simple : « faire reconnaître les entrepreneurs immigrants francophones comme vecteur économique de prospérité ».

Depuis sa création, La Passerelle met en place des programmes en entreprenariat et aide les immigrants francophones à trouver leur place dans la société ontarienne. L’entreprenariat est une voie semée d’embûches et les six finalistes des Prix Ontario n’ont pas à rougir de leur succès.

Léonie Tchatat a rappelé la neutralité du jury qui ne fait pas partie de La Passerelle. Composé de Adam Spence (fondateur de SVX), Inthida Ngeth (vice-présidente Produit à BOSSC) et Karima Catherine Goundiam (fondatrice et directrice de Red Dot Digital), le jury a eu la dure tâche de sélectionner trois vainqueurs.

Pour sa part, Mme Tchatat a félicité les finalistes Assiatou Diallo (TAAB Cleaning, service de nettoyage), Tanguy Saillant (Keep cool, secteur du sport et loisirs) et Ryadh Georges Ikiouane (Pâtisserie Fleur du jour).

Le prix de l’entrepreneur immigrant francophone a été attribué à Guy Dongué, le créateur de l’entreprise Cuisine santé des canadiens.

Fanny Ngantcheu, entreprise Kwesiya, secteur mode, a décroché le Prix femme entrepreneure immigrante francophone. La jeune femme fut très émue en recevant son prix. « Il faut toujours avoir une personne qui croit en vous. Et cette personne a été Léonie Tchatat », a glissé la lauréate.

Avec Lorette Lingerie, Laure Stromboni a gagné le Prix de l’entreprise immigrante la plus innovante. « Je crois fortement que l’intention qu’on met derrière un projet à chaque étape de sa fabrication se reflète dans le produit final. Et pour ça je me suis entourée d’une équipe de femmes (brodeuse, couturière, photographe et modèles) qui soutient à 100 % le projet Lorette », a-t-elle confié.

La remise des prix a été précédée par un défilé de mode. Les mannequins ont présenté la collection de Joelle Glan, fondatrice de The French Couture, un moment magique pour certains spectateurs qui se sont émerveillés de la beauté des créations.

PHOTO: Aisha Addo (à gauche) a remis le prix le Prix femme entrepreneure immigrante francophonele prix à Fanny Ngantcheu.