Les joies de l’hiver à Toronto

Patin à glace

C’est l’heure de chausser ses patins. Qui dit retour du froid, dit retour de la glace. Pour les fanatiques des Maples Leafs, les matchs ont repris depuis le mois d’octobre et courent jusqu’en avril. Pour ceux qui préfèrent agir, Toronto regorge de patinoires. De jour, comme de nuit de nombreux lieux accueillent les patineurs. C’est le cas des DJ skate nights du centre Harbourfront qui ont lieu tous les samedis jusqu’à 11 h du soir et dont l’entrée est gratuite.

De la luge

En avant toute sur les collines de Toronto en famille et entre amis pour retrouver son âme d’enfant. La ville regorge de bons coins à dévaler et tout Torontois à son favori! Pour ceux qui n’ont pas trouvé le bonne adresse, pourquoi ne peut essayer le parc de Riverdale Est qui en plus d’offrir une superbe piste de luge improvisée propose une des plus belles vues sur la ligne d’horizon de Toronto.

Miam, Miam

Vous aviez pris comme bonne résolution du 1er janvier de surveiller votre ligne? Vous pouvez d’ores et déjà rayer celle-ci de votre liste. Winterlicious arrive en ville le 27 janvier. Vous êtes mis au défi de ne pas saliver devant les menus proposés par les différents restaurants participants. Parmi eux, on retrouve de nombreux restaurants.

Des stations pour l’hiver

La compétition de design Winter Station fait sa troisième édition du 20 février au 27 mars. Véritable évènement d’art contemporain, elle attire de plus en plus de spectateurs sur les plages du quartier de The Beaches où elle a lieu. Parmi les installations sélectionnées cette année, à retenir celle des artistes torontois Asuka Kono et Rachel Salmela faite d’eau et de vapeur, rappelant une source thermale que le visiteur pourra expérimenter physiquement.

On ne bouge pas

Pour ceux qui préfère la vie à l’intérieur, c’est le moment de se lancer à l’assaut de tous les jeux d’aventure (escape games) de la ville ou, pour les moins aventureux, de traîner des heures dans une salle de jeu avec des amis lors d’un Trivial Pursuit accompagné d’un chocolat chaud.

Encore plus loin

Qui a dit que le weekend en hiver se faisait sous la couette? Le ski, le chien de traîneau ou encore la pêche sur glace vous attend à l’extérieur de la ville. Alors décidément, cet hiver on ne reste pas enfermé à la maison!