Les représentations printanières des Indisciplinés sont enfin arrivées. La troupe francophone a gâté le public en présentant son spectacle Scènes de ménage composé de deux pièces de théâtre du répertoire français : La Cigale chez les fourmis d’Eugène Labiche, mise en scène par Pierre McLaughlin, et Feu la mère de Madame de Georges Feydeau, mise en scène par Nicolas Bézier.

C’est la première direction d’acteurs de M. McLaughlin, membre des Indisciplinés depuis de nombreuses années. « Je voulais voir ce que c’était d’être de l’autre côté », confie-t-il. Le francophone impressionne et possède beaucoup de talents en tant que metteur en scène. « J’ai fait confiance à mes comédiens. Les répétitions se sont très bien passées. Chaque fois, nous jouions la pièce en entier, histoire que les comédiens se familiarisent avec le texte au complet », ajoute-t-il.

Par contre c’est peut-être l’unique fois que vous verrez M. McLaughlin aux commandes. Il avoue candidement qu’il préfère jouer la comédie plutôt que diriger. « On s’amuse plus sur scène », glisse-t-il. En tous les cas, Pierre Mclaughlin a offert au public un spectacle hilarant, bien joué et fluide. Les personnages sont drôles, le texte est maîtrisé à la perfection. Le rythme est soutenu et les acteurs jouent bien.

C’est aussi le cas de la pièce dirigée par Nicolas Bézier. Ce dernier a joué dans Frontières libres, la dernière pièce des Indisciplinés. Arrivé à Toronto en provenance de Montréal il y a deux ans, le jeune homme n’en est pas à son premier coup d’essai question mise en scène. Pour Feu la mère de Madame, il a décidé de moderniser la pièce et de situer l’action dans les années 1960.

« J’aimais bien la dynamique de cette pièce et les personnages au caractère assez tranchés. J’y ai vu un peu de Louis de Funès et du cinéma de cette époque-là » a confié M. Bézier. Le metteur en scène a lui aussi beaucoup de talent. La pièce est maîtrisée, colorée, pétillante et a fait rire le public à souhait.

La représentation du vendredi 1er juin fut très réussie. Les représentations de Scènes de ménage se poursuivent les 7 et 8 juin à 19 h 30 dans l’auditorium de l’École secondaire Toronto Ouest (330 av. Lansdowne).