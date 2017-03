Le gala des Rendez-vous de la Francophonie était présenté à l’École secondaire catholique Saint-Frère-André à Toronto le samedi 18 mars. Ce spectacle, proposé par l’équipe de Juste pour rire dans le cadre de la Semaine de la francophonie de Toronto, était animé par Neev, avec les humoristes Jérémie Larouche, JC Surette et la Franco-Ontarienne Chloé Thériault. À cette occasion, trois « coups de cœur » du Concours LOL – Mort de rire! sont montés sur scène pour présenter leur numéro.

Au nom du Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud, Claire Thibideau a d’abord souhaité la bienvenue à la centaine de spectateurs présents au gala, foule un peu décevante considérant la qualité des humoristes au programme. Le fait que cet événement était présenté durant la semaine de relâche scolaire a sûrement eu un impact sur le nombre de billets vendus pour cette soirée d’humour.

D’entrée de jeu, l’animateur et humoriste NEEV a détendu l’atmosphère et déridé l’auditoire en interrogeant son public et créé une interaction avec beaucoup d’humour. Avec ses origines marocaine et française ainsi que son éducation nord-américaine, il navigue aisément à travers les diverses cultures faisant ressortir les accents, les mœurs et les folies de chacune.

Il s’est approprié la scène avec beaucoup d’aisance et a parlé d’immigration francophone au Québec, se moquant au passage des accents et des différences culturelles faisant que les gens, plus souvent qu’autrement, ne se comprennent pas. Une réalité commune avec celle de la francophonie torontoise.

Puis il a présenté Jérémie Larouche qui a aidé les jeunes participants des écoles à se préparer pour le Concours LOL – Mort de rire! Trois de ces aspirants humoristes ont d’ailleurs donné un aperçu de leur savoir-faire durant le gala, soit Brooke Jenicek (15 ans) de l’école secondaire Renaissance à Aurora, Ilann Morissette (16 ans) et Mickaël Girouard (15 ans) de l’école secondaire Jean-Vanier à Welland.

Il s’agit d’une deuxième participation pour Mickaël Girouard qui était l’un des gagnants en 2016. Ce dernier a bien fait rire l’auditoire en citant des situations de vie où généralement il n’est pas toujours bon de dire toute la vérité. Il a même reçu une importante salve d’applaudissements lorsqu’il a abordé le sujet des piscines publiques où les baigneurs rencontrent souvent des situations cocasses et d’une propreté disons « discutable ». Très drôle.

À l’entracte, les spectateurs pouvaient se prendre en selfie avec un avion miniature d’Air Canada et l’envoyer à l’adresse appropriée pour courir la chance de gagner quatre billets d’avion, gracieuseté de la compagnie aérienne, pour n’importe quelle destination au Canada.

Finalement, en deuxième partie, les humoristes Chloé Thériault et JC Surette ont fait rire la foule déjà bien préparée par une autre introduction loufoque de NEEV. Une soirée magique et hilarante orchestrée de main de maître par l’équipe de Juste pour rire.

Le prochain rendez-vous dans le Centre-Sud ontarien aura lieu le vendredi 28 avril, alors que les élèves des écoles de la région auront le plaisir de monter sur la scène du Théâtre Lester B. Pearson à Brampton afin de présenter, pour la première fois, leur numéro humoristique devant public. Les gagnants de ce gala régional se produiront ensuite à la grande finale provinciale qui aura lieu au Musée des beaux-arts du Canada à Ottawa le vendredi 26 mai.

Photo : Les humoristes du gala des Rendez-vous de la francophonie