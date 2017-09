Du 23 au 30 septembre, Toronto accueillera les Jeux Invictus, une série de compétitions sportives rassemblant des militaires, originaires de plusieurs pays, dont la santé a été affectée au combat. En tout, 550 concurrents représentant 17 nations s’affronteront dans 12 sports. Les joutes auront lieu dans 12 sites répartis dans Toronto, la troisième ville qui, après Londres et Orlando, sera le théâtre de ces jeux créés par le prince Harry en 2014.

Les sports adaptés vont des disciplines bien connues, tel que le basketball en fauteuil roulant, au défi innovateur, comme la conduite de véhicules sur un parcours à obstacle. De manière générale, ces joutes et l’entraînement qui les précède ont pour objectif de permettre à leurs participants de nouer des liens avec d’autres militaires ayant un handicap ou un traumatisme, d’acquérir une meilleure estime d’eux-mêmes et d’améliorer leur qualité de vie.

L’approche holistique des Jeux Invictus est clairement affirmée par l’abondance d’activités à caractère culturel ou informatif qui auront lieu pendant cette semaine riche en émotions. Célébration religieuse multiconfessionnelle, forum sur la santé, foire de l’emploi, concert de la Compagnie d’opéra canadienne, etc. : de multiples occasions s’offriront à ces vétérans de partager leur histoire et de renouer avec la vie civile.

Les cérémonies d’ouverture et de clôture promettent d’être épatantes. Parmi les artistes invités figurent notamment le célèbre groupe folklorique La Bottine Souriante et la chanteuse Cœur de Pirate. Certains évènements sont gratuits alors qu’un prix d’entrée est exigé pour les autres. Les spectateurs en seront quitte pour des prestations mémorables, non seulement de par ceux qui se livreront compétition qu’en ce qui touche aux lieux où ils s’affronteront. En effet, c’est dans des décors aussi variés que le Fort York, le High Park, le quartier de La Distillerie, le Centre sportif panaméricain, etc., que se tiendront les joutes.

Les Jeux Invictus tirent leur nom d’un mot latin signifiant « invaincu » ou « invincible ». Cette occasion d’assister à des compétitions entre militaires constitue aussi un exercice de sensibilisation aux programmes de soutien à leur rétablissement. Une façon, en somme, de tourner la page sur une épreuve et d’entreprendre une vie nouvelle.