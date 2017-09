La chaîne UNIS, la petite sœur de TV5, a déjà trois ans, et joue déjà dans la cour des grands. Lors du lancement de la programmation de la nouvelle saison, le mercredi 30 août au Spoke Club de Toronto, les invités ont séduits par ce qu’ils ont vu. Il y en avait véritablement pour tous les âges et pour tous les goûts.

Animée par Frédéric Choinière, vedette de la nouvelle série Ma vie Made in Canada, entouré de Marie-Philippe Bouchard, présidente-directrice générale, Anne Sérode, nouvelle directrice principale Stratégies et marques, et Séverine Biderman, chef de la production originale Ontario, chez TV5 Québec Canada, la soirée de lancement a rassemblé principalement des représentants d’organismes francophones de la Ville reine et de quelques maisons de production qui ont vu le jour grâce à UNIS.

Parmi les nouveautés de la saison 2017-2918, l’alimentation occupe le haut du pavé au sein de la nouvelle programmation avec des sujets bien de chez nous et de notre temps : meilleurs camions cuisines de rue (Sel et diesel, mercredi 19 h 30), alimentation du futur (2050 dans votre assiette, mardi 20 h) et éco-agriculture (Les fermiers, printemps 2018). Les coulisses de ventes d’enchères et la découverte du métier d’encanteur par le biais d’une école en Ontario (Les encanteurs, hiver 2018), ainsi que l’expérience de vivre 100 % canadien avec Frédéric Choinière (Ma vie Made in Canada, jeudi 20 h) ne manquent certes pas d’intérêt.

Pour les ados et leurs parents, la chaîne UNIS plonge, cet automne, dans le quotidien de quatre adolescents avec la série documentaire Comment devenir adulte (jeudi, 18 h 30) et dans celui de la dramatique Jenny, mettant en vedette une adolescente de 13 ans atteinte de leucémie (Jenny, vendredi 18 h 30).

Des reconstitutions historiques (L’histoire dans la peau, mardi 19 h 30), la découverte des meilleures destinations de plongée autour du globe (Les flots, vendredi 19 h), un regard inédit sur les objets de notre quotidien (Sacrés objets, lundi 19 h), des rencontres avec des personnalités marquantes de l’Histoire (Secrets d’histoire, lundi 20 h) ouvriront des fenêtres sur le monde qui nous entoure.

Les amateurs de fiction seront également choyés avec Alice Nevers (lundi au vendredi, 13 h 05), Cut (lundi au vendredi, 16 h) et Munch (dimanche, 19 h).

Voilà en bref les nouveautés à l’antenne d’UNIS pour la saison qui débute cette semaine. Avec un slogan tel que “C’est bon de s’retrouver », plus que jamais la chaîne qui diffuse en français d’un océan à l’autre permettra à tous les francophones de prendre des nouvelles des uns et des autres.

Photo : Frédéric Choinière, vedette de la nouvelle série Ma vie Made in Canada.