Les acteurs de la communauté francophone de Peel, qui regroupe les villes de Brampton, Mississauga et Caledon, ont lancé, le 6 avril, les bases d’un carrefour communautaire. Afin de structurer leurs idées et les transformer en projet concret et cohérent, ils ont fait appel au Conseil de la coopération de l’Ontario qui accompagne quelque 200 entrepreneurs de la province dans leur projet social et participatif.

Affichage bilingue, service d’aide à domicile, incubateur d’entreprises, accueil des nouveaux arrivants, etc. : les idées n’ont pas manqué.

Marie-Pierre Daoust, agente de liaison communautaire au Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud a, par exemple, proposé la création d’un espace dans lequel les jeunes se sentent chez eux.

Dieufert Bellot, coordinateur des services de santé en français au RLISS Centre-Ouest, a insisté sur les carences en matière de santé en langue française, légitimant la nécessité d’un centre de soins dédié.

Le président du Cercle des aînés noirs de la région de Peel, Marcel Mukuta a suggéré, pour sa part, l’aménagement d’un café communautaire.

Karine Barrass, animatrice culturelle au Conseil scolaire Viamonde, a aussi souligné l’intérêt d’un centre artistique, capable de créer une synergie, de rassembler les initiatives et accroître leur visibilité.

Autant d’idées qu’il a fallu hiérarchiser pour ne retenir que celles pour lesquelles les besoins de la communauté sont les plus urgents et ne trouvent aucune solution, même en langue anglaise. Quatre grandes familles de projet ont émergé de la réflexion autour de la santé, des aînés, de la culture et de l’entreprise. Quatre domaines dont l’expertise au sein de la communauté existe, rendant leur mise en place à portée de main.

La prochaine étape sera de déterminer une structure, définir la mission et les objectifs, identifier les financements, consolider le réseautage et des partenariats durables, mettre sur le marché en s’assurant des besoins et de l’approvisionnement.

Les francophones de Peel ont du pain sur la planche.

Photo : Julien Geremie (à gauche), directeur du développement au Conseil de la coopération de l’Ontario, a aidé les participants à hiérarchiser des idées réalisables.