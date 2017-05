La mission catholique Saint-Frère-André avait donné rendez-vous à ses fidèles le samedi le 13 mai pour un souper multiculturel dans l’Atrium de l’école secondaire Renaissance à Aurora. Une occasion de rencontrer les membres de cette communauté diversifiée et de goûter de la nourriture des quatre coins de la planète dans une ambiance festive.

Organisée par Dolly Ishac du comité social de la paroisse avec l’aide de plusieurs bénévoles, le repas était un buffet à la fortune du pot, c’est-à-dire que les participants ont apporté un mets traditionnel de leur culture à partager avec les autres convives. On y retrouvait entre autres des fatayers, des croissants fourrés au zaatar et du tabouli (Liban), de la tarte à l’oignon (France), du poulet aux poivrons (République démocratique du Congo), du poulet au vermouth (Italie), des nouilles frites (Chine), du gâteau à la cannelle (Ontario français) et de la tarte au sucre (Québec).

Le curé de la mission catholique, père Jean Al Alam, a béni le repas et les mamans présentes puisque cette soirée était également prétexte à célébrer la fête des Mères. Plusieurs élèves qui avaient décoré la salle ont coordonné les activités et la musique d’ambiance durant l’événement. D’ailleurs il faut souligner la prestation de Vanessa Nuccitelli, de l’école élémentaire catholique Le-Petit-Prince, qui a interprété avec brio le grand succès de Céline Dion Because you love me.

Des jeux et un tirage 50/50 au profit des activités de la Mission catholique Saint-Frère-André faisaient également partie du programme et une rose a été remise à chacune des mamans.

Quant au projet de construction d’une église pour les catholiques francophones de la région, le Conseil, scolaire catholique MonAvenir a donné son approbation à Saint-Frère-André pour la construction d’une église sur une partie du terrain de l’école secondaire Renaissance si les fonds nécessaires sont un jour amassés par la communauté.

Le père Jean Al Alam avoue qu’il reste beaucoup à faire dans ce dossier: « Notre vision est de devenir une paroisse qui offre ses services à la communauté dans un lieu de culte permanent afin de contribuer au développement et à l’épanouissement d’une communauté grandissante de plus en plus vivante et enracinée dans la foi. Cependant, avant de mettre à contribution les paroissiens et d’autres organismes de la région, nous devrons faire un sondage et étudier la viabilité du projet. »

Néanmoins, le rêve reste bien vivant. La prochaine activité de la mission catholique sera le barbecue des bénévoles de la paroisse le dimanche 25 juin prochain.

Photos : les membres de la communauté ont goûté de la nourriture des quatre coins de la planète.

Le père Jean (à droite) fait le tour pour accueillir ses paroissiens.

Des roses ont été remises aux mamans lors de cette soirée.