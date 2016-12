Les enfants étaient nombreux pour voir le père Noël à Mississauga

À l’approche du temps des Fêtes, le centre communautaire et culturel Le Cercle de l’amitié a transporté ses nombreux participants dans une ambiance festive à l’occasion de sa traditionnelle fête de Noël.

Le 27 novembre dans la salle communautaire de Notre Place, les familles membres de l’organisme ou ayant des enfants dans les écoles de langue française de la région ont tout simplement envahi le site pour quelques heures de plaisir. Les plus petits ont profité également de l’occasion pour se faire maquiller, sauter, danser et faire virevolter des ballons de toutes les couleurs partout sur le site.

Les bénévoles du Cercle de l’amitié, dont plusieurs étaient des employées des garderies gérées par l’organisme, avaient installé dans des tables où les enfants pouvaient faire du bricolage et fabriquer des décorations de Noël, une distributrice à maïs soufflé et un immense jeu gonflable.

Une vingtaine de minutes avant l’arrivée de l’illustre invité, une des bénévoles et membre du conseil d’administration de l’organisme, Mireille Coulombe-Anifowose, a incité les jeunes à venir s’asseoir près de la scène. Après avoir capté leur attention, elle a animé une session de musique et de danse pour les occuper avant l’arrivée du père Noël.

Sur l’invitation de Mme Coulombe-Anifowose, les enfants ont scandé en chœur « père Noël » à maintes reprises, jusqu’à ce que le légendaire personnage entre dans la salle devancé par ses deux lutins et avec un sac rempli de surprises. Les petits étaient figés devant le sympathique bonhomme qui les a salués chaleureusement. Cris de joie, applaudissements, consternation pour les plus jeunes, la salle débordait d’une fébrilité quasi magique.

Puis, à tour de rôle, ils ont rencontré le père Noël et reçu un cadeau.

Les parents ont aussi profité de l’occasion pour immortaliser ce moment féerique en prenant de nombreuses photos. Les visages illuminés des enfants, les sourires et l’émerveillement des petits et de leurs parents ont justifié tous les efforts déployés par les organisateurs de l’événement. Une fête réussie, remplie de surprises, de rencontres agréables et d’heureux moments que parents et enfants ne sont pas prêts d’oublier! Cette célébration est devenue une tradition au Cercle de l’amitié, une coutume qui permet à ses dirigeants de non seulement gâter ses plus jeunes membres, mais aussi de rencontrer les nouvelles familles de la région.