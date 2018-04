La pièce Sale attente de Franck Didier est la récente production du Collège français présentée les 21 et 22 avril derniers.

La pièce s’ouvre sur une salle d’attente de dentiste. Mme Ramo (Saatia Khan) n’a pas de rendez-vous et fera tout, mais alors tout, pour pouvoir passer ce jour-là, quitte à annuler des rendez-vous de patients elle-même ou prétendre qu’il y a le feu… Sur le dépliant remis à l’arrivée, il était écrit « Une pièce de théâtre hilarante. Vous allez rigoler ». Promesse tenue!

Ce succès, on le doit aux acteurs et à la metteure en scène Anaïs Delhomelle, élève de 11e année. Cette jeune fille de 15 ans n’en est pas à son premier coup d’essai. L’année dernière, Anaïs, aidée des Indisciplinés, avait mis en scène Erreur des pompes funèbres en votre faveur et avait montré tout son talent. Pour la deuxième année consécutive, elle prouve qu’être douée n’a pas d’âge!

Elle a donc repris son rôle de metteur en scène pour Sale attente, pièce qu’elle a choisie et dirigée toute seule. Pour mettre en place cette pièce, elle a utilisé un processus tout à fait classique. Tout d’abord la distribution. « Nous avons vu une quarantaine d’élèves. Ce qui était important pour moi, c’était le fait qu’ils voulaient faire partie du club de théâtre », confie-t-elle. Puis place aux répétitions qui ont eu lieu de septembre à avril.

Le résultat est là! La jeune Anaïs a réussi à produire un spectacle de qualité, avec une mise en scène simple, mais percutante. Les comédiens ont réussi avec brio à bien rythmer les dialogues, ce qui rend la pièce dynamique. On ne s’ennuie pas une seule seconde. C’est drôle et bien joué. Le personnage principal est interprété par Saatia Khan, qui jouait également le personnage principal l’année dernière dans Erreur des pompes funèbres en votre faveur. Cette comédienne est bourrée de talent. Les gestes, la voix, le jeu juste. Tout y est.

Même si Anaïs Delhomelle ne souhaite pas faire de la mise en scène son métier, ce serait dommage qu’elle s’arrête là. Son jeune âge ne l’a pas empêchée deux années d’affilée de produire un spectacle digne des pros!

PHOTO : Les comédiens lors de la pièce de théâtre Sale attente