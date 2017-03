Au cours du mois de mars, et particulièrement le 8 mars, les réseaux sociaux gazouilleront avec le mot-clic #JEMAIME, incitant les femmes et les hommes à partager la raison pour laquelle ils réussissent à se dire « je m’aime ». L’acceptation de soi, thème majeur véhiculé dans la chanson Grève au trop-parfait, touche les femmes et les femmes droit au cœur.

« Il faut briser les standards de beauté que la société nous impose, avoir le courage de dire « je m’aime », sans culpabilité ni excuse », expliquent Les Chiclettes. Bien dans leur peau, les trois femmes séduisent sans détour. Leur propos intelligents, séduisants et féminins ne laissent personne indifférent.

Le trio Les Chiclettes, composé de Nathalie Nadon, Julie Kim Beaudry et Geneviève Cholette propose Grève au trop-parfait tiré de leur album Voyage à trois.

Bourse d’études #JEMAIME

Les Chiclettes sont fières d’annoncer la création d’une bourse d’études #JEMAIME dans le cadre de leur campagne de sensibilisation.

Cette bourse d’études s’adresse aux femmes qui veulent retourner aux études et qui ont besoin d’un coup de pouce pour entamer leurs démarches. La bourse pourra servir à payer une partie des frais de scolarité, des frais d’inscription ou des livres scolaires par exemple.

Veuillez noter que cette bourse sera accordée à une femme francophone ou francophile de l’Ontario, peu importe son âge, son lieu d’origine, ses valeurs, sa religion, son parcours de vie ou son orientation sexuelle.