Les bouchers végétariens de Toronto

C’en est fini du boucher au tablier taché tenant à la main sa hachette mortelle. Les bouchers nouvelle génération sont en ville et réinventent le métier à coup de pois chiche, de carotte et d’oignons. Végétarien, végétalien, flexitarien (semi-végétarien) ou encore à la recherche de nouveaux systèmes d’alimentation, cet article est pour vous.

YamShops

Toni et Michael ont ouvert la boucherie végétarienne YamShops il y a maintenant trois ans, après avoir vendu leur agence de publicité qu’ils dirigeaient depuis 27 ans. En cuisine, c’est Michael que l’on retrouve! Ce végétarien depuis plus de 40 ans s’est passionné pour cette cuisine et ce nouveau type d’alimentation, peu répandu il y a quelques années.

Leur idée : s’inscrire dans un nouveau type d’alimentation avec les protéines végétales, le tout en s’intégrant dans la compréhension alimentaire du public.

« Nos habitudes, c’est d’aller chez le boucher, acheter de la viande et ce sera ce que l’on considère comme le centre de l’assiette que l’on accompagnera de féculents et de légumes. Nous voulions communiquer avec les gens de la même façon, qu’ils comprennent la nourriture en proposant un centre de l’assiette à base de protéines végétales. C’est de là qu’est venu l’idée du boucher végétarien », explique Toni qui s’affaire derrière son kiosque.

Les temps changent et les mentalités également. À l’ouverture de la boucherie végétarienne, 60 % des clients sont des végétariens ou des végétaliens. Aujourd’hui, le végétarisme s’est élargi au grand public et les flexitariens sont devenus la part majoritaire de la boutique qui a grandi.

« Nous savons que nous surconsommons la viande et en changeant des petits détails dans notre régime alimentaire, nous serons à même de nous sentir mieux dans notre peau. C’est également un acte environnemental », observe celle qui se décrit comme une flexitarienne.

Le but primaire de YamShops, est d’offrir une source de protéines végétales délicieuse, bien loin des idées toutes faites d’une nourriture végétarienne terne.

Et le pari est réussi! Les boulettes aux champignons et au riz brun sont un délice et les steaks de betterave sont devenus des incontournables.

Leur « bœuf » sczechuan – fait à partir de farine de soja et de pois chiches, est magique… On penserait vraiment manger de la viande, même la texture nous dupe. Et que dire du « poulet » miso sésame…

Le boucher végétal

Vous aurez peut-être aperçu au détour d’un stand du magasin Pusateri’s installé au sous-sol des galeries Hudson Bay, un boucher pas comme les autres.

« Mon titre officiel est experte en produit, mon titre officieux est bouchère végétale », explique en souriant Linda Jones.

Armée de sa hachette, la toque vissée sur la tête, cette bouchère est une trancheuse… de fruits et légumes! Pommes, mangues, oignons, poivrons, aucun merci pour les légumes. Installée depuis début décembre, elle propose aux clients de leur préparer leurs accompagnements.

« Je leur demande s’il veut éplucher ou non, en tranches ou en morceaux, de cette façon ou de l’autre, explique-t-elle. J’ai beaucoup de demandes pour les oignons », conclut-elle malicieusement. Carnivores et herbivores, le rendez-vous est donné !