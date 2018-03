Un souper communautaire, prétexte à une séance d’information et pour recueillir des renseignements par rapport à l’offre des services de santé en français, était offert le vendredi 23 mars à Mississauga.

L’organisme Reflet Salvéo voulait recueillir les expériences et les besoins des francophones de la région de Peel-Halton en ce qui concerne les services de santé en français en collaboration avec le Réseau local d’intégration des services de santé (RLISS) de Mississauga Halton, le Centre de santé communautaire East Mississauga et l’Équipe de santé familiale Credit Valley. La rencontre a eu lieu à l’hôpital Trillium Health Partners.

C’est Serge Paul, du Conseil scolaire Viamonde, qui animait cette soirée qui servait de tribune aux francophones de la région pour faire entendre leur voix et pour exprimer leurs besoins en termes de services de santé en français.

D’entrée de jeu, quelques présentations ont été données pour informer les participants quant aux organismes sur le terrain tels que l’Équipe de santé familiale Credit Valley, présentée par sa directrice générale Rosslyn Bentley, et le RLISS de Mississauga Halton décortiqué par Elizabeth Molinaro. Cette dernière a jeté un regard sur la population francophone desservie par son organisme et les multiples cultures présentes dans ce secteur.

Puis des discussions ont été lancées par des saynètes, jouées par de jeunes comédiens mettant en relief les défis qu’affronte la communauté francophone. Après chacun des sketches, les participants, en groupe, ont partagé leurs expériences par rapport à l’offre et à la demande des services de santé offerts en français dans leur région et les différents obstacles auxquels ils sont confrontés.

Les divers points relevés ont ensuite été partagés et discutés avec l’assemblée. Ces données seront recueillies par les organismes participants dans le but d’accroître l’accès aux services de santé en français et pour donner plus de visibilité à la communauté francophone.

PHOTO: Les participants ont apprécié les explications et les saynètes.