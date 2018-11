Le Collège du Savoir est fermement engagé à honorer la vision de sa fondatrice, Anna Veltri, en ce qui a trait au développement des compétences essentielles chez les adultes francophones de l’Ontario. C’est dans cette optique que son conseil d’administration (CA) travaille diligemment avec la Coalition ontarienne de formation des adultes (COFA) pour améliorer ses capacités organisationnelles et les compétences de son personnel dans l’utilisation des nouvelles technologies.

La COFA est l’organisme parapluie en alphabétisation et formation de base (AFB) du groupe culturel francophone mandaté par le ministère de la Formation et des Collèges et Universités (MFCU) pour développer les capacités organisationnelles des centres de formation francophones en Ontario. La COFA, qui compte 27 membres (collèges communautaires, conseils scolaires et centres de formation communautaires), 42 points de services et un programme de formation à distance, a donné plusieurs séances de formation auxquelles le Collège du Savoir a assisté. La plus récente portait sur la gouvernance des CA et sur la gestion des centres.

Les membres du CA du Collège du Savoir ont particulièrement apprécié les notions enseignées et les idées partagées lors de la séance de perfectionnement sur la gouvernance des CA, connaissances qui leur ont permis, dans un contexte d’amélioration continue, de mieux saisir l’importance d’une gestion saine, transparente et robuste d’un CA performant. Ils ont également participé à une journée de formation qui portait sur la gestion interne des centres et sur la planification stratégique axée sur les priorités du MFCU tout en situant la personne apprenante au centre de leurs préoccupations. De plus, la COFA a invité la direction du Collège du Savoir à une formation portant sur les nouvelles technologies et lui a donné accès à plusieurs ressources essentielles pour le bon fonctionnement d’un centre.

Le Collège du Savoir est très heureux de recevoir le soutien de la COFA dans cette période d’amélioration et de développement. Il souhaite assurer la pérennité de son centre en mettant en œuvre des pratiques de gestion exemplaires et en profitant de l’expertise des autres centres de formation partout en Ontario français. Le Collège du Savoir est partie intégrante d’un vaste réseau performant de centres francophones qui se soutiennent mutuellement et qui visent l’excellence pour le bien des adultes francophones en Ontario. Sa fondatrice serait fière du travail déjà accompli dans la poursuite de son rêve, et le Collège du Savoir compte consolider cette vision dans le futur.

SOURCE : Le Collège du Savoir