La finale de la ligue d’improvisation Les Improbables avait lieu au Supermarket, un bar du marché Kensington. Les deux équipes qui se sont qualifiées pour le dernier tour sont l’équipe des Bleus composée de Elise Séguin, Mickaël Muraz, Amandine Girard, Katherine Brulotte et Sonia D’Amico et l’équipe des Verts composée de Geneviève Fontaine, Clara McBride, Élodie Dorsel, Marie-Ève Charest St-Denis et Florian François.

Les Improbables est un groupe d’improvisation francophone qui existe depuis sept ans et mené par Sonia D’Amico. Cette ligue est formée de trois équipes : les Verts, les Bleus et les Rouges. Tout au long de l’année, les équipes s’affrontent sous forme de matchs d’improvisation jusqu’à la grande finale qui a lieu au printemps.

En ce soir de finale, le Supermarket était bondé. Une centaine de francophones avaient fait le déplacement pour soutenir les deux équipes. Le public était vraiment gonflé à bloc, c’était digne d’un concert de rock. Certains riaient au éclat, d’autres sifflaient pour encourager leur équipe favorite.

Tous les ingrédients étaient présents pour passer une bonne soirée. Au bout de plus de deux heures de « combats » acharnés, c’est l’équipe des Verts menée par Florian François qui a gagné.

Rendez-vous à la saison prochaine pour de nouvelles improvisations!

PHOTO: L’équipe des Verts affronte celle des Bleus lors de la finale.