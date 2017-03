Léonie Tchatat, fondatrice et PDG de La Passerelle-I.D.É. a été nommée à la Commission ontarienne des droits de la personne (CODP). Dans son rôle comme commissaire, Mme Tchatat travaillera aux côtés d’autres commissaires dans la poursuite de la mission de la CODP.

« Cette nomination constitue pour moi une occasion exceptionnelle de porter service aux Ontariens de tout horizon. Les droits de la personne et la lutte aux discriminations sont au coeur de l’identité de la province et de la société que nous aspirons à être », a déclaré Mme Tchatat.

Les droits de la personne gisent au coeur du travail de La Passerelle-I.D.É. depuis sa création en 1993, alors qu’elle n’était qu’un réseau informel de jeunes immigrantes francophones se mobilisant pour contrer la discrimination et trouver une place juste au sein de la société d’accueil. Depuis, les efforts de Mme Tchatat ont aidé à amener une meilleure compréhension et une conscience accrue des défis affectant ces nouvelles communautés au sein de l’Ontario français et de l’Ontario en général.

En effet, la trajectoire de Mme Tchatat compte des années de service au sein de plusieurs comités et groupes d’experts de haut niveau en matière de politiques publiques.

Ce parcours a permis à la nouvelle commissaire de mettre à contribution sa connaissance profonde des réalités d’un ample éventail de groupes de la population ontarienne et de leurs luttes pour un traitement encadré dans la justice.

Mme Tchatat a été porte-parole des enjeux touchant aux communautés noires francophones dans le cadre de consultations par des organes locaux et internationaux de haut niveau.

La Passerelle-I.D.É. a d’ailleurs mené, depuis 5 ans, un projet soutenant l’accès à la justice en français pour les familles immigrantes francophones dans plusieurs provinces. Comportant un volet important sur les droits de la personne, ce projet a misé sur une pédagogie adaptée aux spécificités du cheminement des communautés immigrantes vers la participation pleine dans leur nouvelle société.

Ce projet s’inscrit dans la continuité du programme phare et marque de commerce de La Passerelle-I.D.É., les formations en Compétences culturelles, qui aident à raccourcir la distance qui sépare les nouveaux arrivants francophones de l’intégration à la société d’accueil, sensibilisant et outillant tant les personnes immigrantes que les employeurs et les institutions et prestataires de services de l’Ontario.

« J’ai hâte de travailler avec les autres commissaires et avec la Commissaire en chef pour avancer collectivement dans la poursuite de la mission de la Commission ontarienne des droits de la personne », a conclu Mme Tchatat.

Source : La Passerelle I.D.E.