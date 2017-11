« Nous avons besoin de prendre notre place », lance Mamie-Esther Bujak’s. C’est le message fort qu’elle a confié à la quinzaine de femmes qui assistaient à « Entreprenariat au féminin», le 14 novembre, une soirée mensuelle organisée par le programme Tremplin-Oasis Centre des femmes.

Ce mois-ci le thème de la soirée était l’entraide et, pour en parler, Oasis avait fait appel à deux formatrices et consultantes : Marie-France Lefort et Mamie-Esther Bujak’s. Toutes deux ont eu un discours complémentaire et ont loué les bienfaits de l’entraide entre femmes entrepreneurs.

Pour Mamie-Esther Bujak’s, il faut ouvrir les opportunités aux autres femmes entrepreneures et se soutenir entre nous. « Rien n’est meilleur que le bouche à oreille », glisse-t-elle. C’est grâce à ça que les femmes entrepreneures vont faire plus d’affaires et vont faire grandir leur entreprise.

Et pour les aider Marie-France Lefort, formatrice-consultante et présidente de l’Association des femmes d’affaires francophones de Peel-Halton a donné quelques conseils. Il faut persévérer : « On traverse nécessairement des moments difficiles, ces périodes où l’on se demande si ça en vaut la peine. Dans ces moments-là, on avance à petits pas, mais on avance. »

Deuxième conseil : il faut avoir un sens de l’éthique. « Il va peut-être y avoir des jours où nous ne sommes pas à la hauteur de nos attentes envers nous-mêmes. Il faut s’en rendre compte, se pardonner, s’excuser au besoin. Faire de son mieux et faire le mieux possible. »

Mme Lefort insiste aussi sur le fait qu’il ne faut pas négliger sa santé : « Oui, il faut travailler fort, mais pas au détriment de sa santé mentale ou physique. Choisissez l’hygiène de vie qui vous permet d’avancer, d’être là pour les autres et pour vous-même. ».

Elle ajoute qu’il est important de privilégier son apprentissage. « Dans la mesure du possible, quel que soit votre domaine, allez chercher la formation, l’information dont vous avez besoin. »

La vision que vous avez pour votre entreprise peut changer, elle doit évoluer. Votre raison d’être, c’est le fondement de votre entreprise.

Un outil a été mis en place récemment. Il s’agit de l’annuaire des femmes entrepreneures francophones (http://tremplin.oasisfemmes.org ). Cet outil permet aux femmes de s’entraider et de développer leur réseau dans le Grand Toronto.

Une soirée riche en conseils et en outils pour mieux réussir en tant que femme d’affaires!

Photo : de gauche à droite : Fayza Abdallaoui, Ines Benzaghou , Marie-France Lefort et Mamie-Esther Bujak’s.