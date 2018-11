Les Entités de planification des services de santé en français, de par leur mandat, constituent des références lorsqu’il s’agit de dresser le portrait des communautés francophones en matière de santé et de mettre en contact les intervenants de ce domaine. L’Entité 4 ne fait pas exception et, le 7 novembre dernier, tenait à Vaughan le dernier d’une série de trois forums, celui-là réunissant des fournisseurs de services et des représentants d’organismes communautaires situés sur le territoire du Réseau local d’intégration des services de santé (RLISS) Centre.

Le premier forum s’était tenu à Ajax et s’adressait aux communautés relevant du RLISS Centre-Est tandis que le deuxième avait eu lieu à Barrie à l’intention des résidents de la région couverte par le RLISS Simcoe Nord-Muskoka. Puisque sa raison d’être est de conseiller ces trois RLISS, l’Entité 4 doit composer avec une zone géographique aussi grande que diverse et une population francophones se chiffrant à 75 000 personnes. Trois forums n’étaient donc pas de trop pour être capable de rejoindre un ensemble aussi disparate.

« Une des spécificités de notre territoire, à l’Entité 4, c’est qu’il n’y a à peu près pas d’organismes de santé qui offrent des services en français, explique Estelle Duchon, directrice générale. Si on veut développer des services, ça passe entre autres par la sensibilisation des fournisseurs anglophones. » Chaque forum était donc, de par les spécificités du territoire visé, un peu différent des autres, mais tous avaient pour objectifs de contribuer au développement des soins de santé offerts en français et de faire mieux connaître ceux qui existent déjà.

Ce dialogue entre francophones et anglophones n’est pas à sens unique. Il ne s’agit pas uniquement, pour l’Entité 4, de dresser une liste de demandes à l’intention des RLISS et des fournisseurs de services anglophones mais aussi de prendre note des pratiques fructueuses de ces derniers. « Ils ont des choses à nous offrir, je pense notamment aux approches avec les nouveaux arrivants », fait remarquer Mme Duchon. Les politiques et programmes à l’endroit des minorités ethnoculturelles peuvent souvent, en effet, être adaptés pour s’adresser aux francophones.

C’est dans cet esprit d’enrichissement mutuel que le forum de Vaughan s’est ouvert. « À l’Entité 4, nous avons toujours considéré que développer des services de santé en français pour les patients et familles francophones passe par une collaboration étroite entre tous les acteurs, a déclaré Yves Lévesque, président de l’organisme, dans son mot de bienvenue. Bâtir ensemble, c’est impliquer la communauté francophone à chacune des étapes, de l’élaboration jusqu’à l’utilisation active des services. »

Deux représentantes du RLISS Centre, Tanya Goldberg, membre du conseil d’administration, et Kim Baker, directrice générale, se sont aussi adressées à l’assistance. Un point intéressant qui est ressorti de leurs interventions est la notion selon laquelle l’équité n’est pas une revendication abstraite mais un moyen d’assurer la qualité des soins et la sécurité des patients.

Bryan Michaud, analyste politique à l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO), ne les aurait certainement pas contredites sur ce point. M. Michaud était venu présenter le Livre blanc sur la santé que l’AFO a rendu public en septembre dernier. Celui-ci contient 3 grands objectifs et 10 recommandations. Les faire connaître au public et aux décideurs politiques est le plus grand défi de l’heure pour l’AFO selon Bryan Michaud, car il s’agit de questions très techniques autour desquelles il est difficile de mobiliser Monsieur et Madame Tout-le-Monde. Le moment est néanmoins bien choisi puisque le ministère de la Santé et des Soins de longue durée est en pleine restructuration.

Tout n’était pas que discours lors de ce forum. Un panel a réuni Mme Duchon, Carol Edward, directrice de la planification et de la conception du système de santé au RLISS Centre, Cheryl Prescod, directrice générale du Centre de santé communautaire Black Creek, et Susan Meikle, directrice générale des Services de soutien de Toronto Nord. Les quatre intervenantes ont évoqué en long et en large leur relation avec la clientèle francophone et leurs partenaires anglophones, leurs initiatives pour améliorer l’offre de services en français et les moyens mis en oeuvre pour se mettre en contact avec les uns et les autres.

De brèves sessions ont également été dispensées par des organismes dont les représentants ont expliqué leurs programmes et interventions, notamment en ce qui touche la communauté de langue française. Les participants au forum ont aussi eu l’occasion d’acquérir des connaissances sur les outils concrets qui s’offrent à eux pour pratiquer l’offre active et améliorer l’expérience du patient francophone.

La santé : vaste sujet s’il en est un. Même les professionnels doivent parfois si perdre tant la masse d’information sur le sujet est considérable. Cependant, des forums tels que ceux organisés par l’Entité 4 permettent à tous d’y voir plus clair.

PHOTO : Estelle Duchon et Yves Lévesque, respectivement directrice générale et président de l’Entité 4, ont ouvert le forum.