Dans le cadre de la mise en œuvre de son programme d’excellence STIAM (Sciences – Technologie – Ingénierie – Art – Mathématique), l’École secondaire Toronto-Ouest participe à l’exposition d’œuvres intitulée Collisions créatrices au Centre des sciences de l’Ontario.

Du 30 mai au 1er juin, 70 élèves de la 9e à la 11e année prouvent une fois de plus que l’art et la science ne sont pas forcément opposés, en présentant sept œuvres où s’entremêlent sciences et formes artistiques.

En partenariat avec le Centre européen de recherche nucléaire (CERN) et le ministère de l’Éducation, ce projet offre une expérience d’apprentissage authentique aux élèves en leur permettant d’intégrer des objectifs d’apprentissages des domaines des arts et des sciences.

Les élèves impliqués ont d’abord eu la chance de visiter virtuellement le CERN en Suisse. Puis, ils ont participé à deux journées d’atelier de « sciences artistiques » au Centre des sciences de l’Ontario.

Inspirés par leurs visites et accompagnés par leurs enseignants, les jeunes ont commencé la production de leurs œuvres en suivant trois grandes catégories : l’installation 3D utilisant du matériel recyclé, l’art visuel et médiatique mêlant arts plastiques et supports médiatiques tels que les iPads et enfin, l’art vivant par lequel les élèves ont préparé un rap et une danse sur le thème des sciences.

C’est la première fois que le projet Collisions créatrices voyage en Amérique et l’École secondaire Toronto-Ouest est la seule école francophone à avoir eu le privilège d’y participer.

Source : Conseil scolaire Viamonde